Receta de barritas de ricotta y frutos rojos sin harina ni azúcar

La primera comida del día resulta fundamental para obtener vitalidad, aunque la costumbre de consumir panificados suele provocar que "enseguida volvemos a tener hambre". Como alternativa para mantenerse activo, surge la necesidad de incorporar un "shock de proteína en el desayuno".

Según los especialistas, estos nutrientes son "muy saciantes, esenciales para construir músculo" y combinan perfecto con un toque dulce. La nutricionista Pau Kerikian, creadora de la cuenta @goclean.now, diseñó una propuesta de "barritas de ricotta y frutos rojos, sin harina, cargadas proteína y listas en la heladera para disfrutarlas".

Para la elaboración se necesitan quinientos gramos de ricotta magra, tres huevos, sesenta gramos de leche en polvo descremada y una cucharada de endulzante. La preparación comienza batiendo la ricotta con los huevos, el endulzante y la leche en polvo hasta lograr una mezcla homogénea. Luego se aromatiza con esencia de vainilla y ralladura de un limón. La mezcla se vuelca en un molde cuadrado o rectangular con papel manteca humedecido o superficie antiadherente.

El toque final lo aportan doscientos gramos de frutos rojos frescos como arándanos, frutillas, moras o frambuesas, aunque también se puede usar mermelada sin azúcar. Se distribuyen las frutas por la superficie y se lleva a un horno precalentado a 180 grados durante 35 minutos. Una vez finalizada la cocción, es necesario dejar enfriar a temperatura ambiente antes de pasar el postre a la heladera. De esta manera, se obtienen entre nueve y doce porciones ideales para una dieta saludable sin harinas.