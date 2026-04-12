Arrestarán a la madre y el padrastro de Ángel por el asesinato del pequeño

El fallecimiento de Angel Nicolas Lopez, un niño de apenas 4 años, ha generado una fuerte reacción judicial en Comodoro Rivadavia tras su deceso el pasado 6 de abril. Luis Armando Lopez, padre del menor, cuenta con el patrocinio del abogado Roberto Castillo para exigir la imputación y captura de Mariela Beatriz Altamirano, madre biológica del pequeño, y de su pareja Maicol Gonzalez.

La presentación legal describe el hecho como una pluralidad de comportamientos convergentes que terminaron en una tragedia que pudo ser evitada mediante la intervención estatal oportuna.

La querella sostiene que el menor fue víctima de homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte. Los informes preliminares de la autopsia revelaron la existencia de lesiones traumáticas en la zona craneal que resultan incompatibles con un accidente y que demuestran una violencia física de alta intensidad.

A estas pruebas médicas se suman los relatos de vecinos que escucharon gritos de auxilio del niño y presenciaron conflictos donde la madre increpaba a su pareja. Además, existen sospechas de encubrimiento debido a la presunta quema de ropa del nene el mismo día de su muerte y un posible plan de fuga hacia El Dorado en la provincia de Misiones.

El caso también apunta contra la responsabilidad de funcionarios como el juez Pablo Jose Perez y la asesora Veronica Roldan. Según el documento judicial, se rechazó en tres ocasiones la restitución del niño a su madre por considerarse un ambiente peligroso.

A pesar de que en febrero el menor manifestó en audiencia que quería estar con su madre de crianza Lorena Andrade, no se tomaron medidas de resguardo. La situación empeoró en marzo cuando una restricción perimetral alejó al niño de su entorno protector semanas antes de morir. Ramon Dupuy, abuelo de Lucio, participó del reclamo señalando que la situación es un calco de lo que paso con mi nieto en relación a las fallas institucionales.