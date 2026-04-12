Un menor de 9 años sufrió quemaduras en su cuerpo luego de un accidente doméstico ocurrido en el departamento 25 de Mayo y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga para recibir asistencia médica. El hecho sucedió en horas de la noche de este sábado.

Según informaron fuentes policiales, el episodio se conoció tras un radiograma emitido por el servicio de seguridad del nosocomio, luego del ingreso del menor pasadas las 21 horas, en ambulancia departamental.

El menor llegó acompañado por su padre, Víctor Quiroga, quien brindó los primeros datos sobre lo sucedido. De acuerdo al relato del progenitor, el niño habría manipulado en el interior de la vivienda familiar, un recipiente que contenía restos de nafta . En esas circunstancias, el menor habría acercado un encendedor al recipiente, lo que provocó una combustión que derivó en quemaduras en la zona del cuello y la parte superior del tórax.

Tras el arribo al centro de salud, el menor fue asistido por la doctora Nancy Pereyra, quien constató las lesiones y procedió a realizar las curaciones correspondientes. Luego de la atención médica, el niño permaneció en observación para evaluar su evolución.

Posteriormente, y conforme a la determinación del personal de salud, el menor fue dado de alta y se retiró del hospital junto a su padre, sin que trascendieran mayores complicaciones derivadas de las heridas sufridas.

Desde el puesto policial indicaron que, al momento de la intervención, no se contaba con mayores datos filiatorios de los involucrados, por lo que se dejó constancia de que se realizarían nuevas verificaciones en los sistemas informáticos con el objetivo de ampliar la información del caso.

El hecho quedó registrado como un accidente doméstico, en el que la manipulación de elementos inflamables por parte del menor derivó en el incidente, sin la intervención de terceros. Las actuaciones fueron remitidas a las dependencias correspondientes para su conocimiento y eventual seguimiento.