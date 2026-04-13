El derecho a la propiedad intelectual y a la creación de contenido cultural, dejó de ser un debate estrictamente de nicho sectorial para ser una asignatura de interés general en otros ámbitos profesionales y laborales. En especial, con la irrupción que implica el uso de la Inteligencia Artificial Generativa y su masificación en Internet.

Ante este panorama y con un panorama tecnológico cada vez más dinámico y fluctuante, el abogado sanjuanino Germán Rodríguez y su equipo de especialistas presentarán un libro que será fundamental para entender los nuevos desafíos en la materia.

“Derecho de Autor para Artistas” es una guía pensada para acercar el mundo jurídico a quienes trabajan en ámbitos creativos. Con un lenguaje claro y accesible, explica las nociones básicas sobre el derecho de autor y la importancia de esta institución para proteger las obras. Es publicado por la Editorial de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes y cuenta con el aval de diversas instituciones académicas, culturales y de artistas. La presentación se realizará a las 10hs en la Sala de Audio y Video de la Facultad de Filosofía con entrada libre y gratuita.

El letrado habló con DIARIO HUARPE sobre los fundamentos de esta propuesta que servirá como herramienta clave para procesos y lógicas que están accionando en la industria cultural y creativa.

“El libro es básicamente un resultado de dos años que venimos trabajando y lo que se propone es una obra simplificada que cualquier persona que tome, por más que no tenga conocimientos legales, pueda reconocer algunas premisas básicas de los derechos que les asisten como creativos. Acerca de los derechos que le asisten sobre sus obras, sobre ellos como autores y cómo pueden hacer para distribuirlo”, dijo el especialista.

Rodríguez y otros colegas impulsaron un ciclo de ciclo de actividades de 30 jornadas de charlas y debates con la función de llegar, no solo a centros urbanos de Gran San Juan, también, ir por los departamentos alejados.

El objetivo es que el libro sea de acceso gratuito y de acceso libre para cualquier persona particular que busque interiorizarse sobre la materia, pero también, para instituciones, organizaciones y ámbitos académicos y profesionales.

“Cuando uno tiene una obra completa, muchas veces uno se siente medio desamparado, porque tiene una obra, tiene una propuesta artística, pero no sabe cómo distribuirla, cómo garantizar que esa obra va a llegar, cómo garantizar que esa obra no va a tomar la otra y decir que es propia”, detalló el licenciado.

La situación se vuelve compleja más aun en la actualidad con el auge de la IA en los procesos creativos: “Las herramientas de inteligencia artificial están invadiendo gran parte de la de la sociedad. De pronto, el derecho autor que era una cuestión de nicho se ha vuelto un tema recurrente hoy en día, es importante que todo autor que va a hacer público una obra de cualquier formato sea mandando a concurso, o sea, presentándola en un evento. En cualquier caso, es importante que el autor haga un registro, sobre todo, incluso si, esa obra la revisan en el marco de un trabajo o de un contrato de laboral”, fundamentó.

Por otro lado, sostuvo Germán que “los derechos patrimoniales son innegociables e irrenunciables, nunca los creadores lo pueden perder. Entonces, está bueno incentivar este conocimiento para los artistas y creadores de contenido, en el momento de tener que firmar un contrato. Es crucial que sepa, que no está solo”, dijo en referencia a la distribución de las obras, dado que, en este aspecto, intervienen asociaciones de autores, de gestión colectiva e instituciones académicas, etc.

Desafíos en tiempos de IA

“Creo que el mayor desafío que se tiene en este momento es que los conceptos que teníamos definidos sobre quién es un artista, quién es autor, qué es una obra empiezan a cuestionarse. Hay que saber que hay una responsabilidad absoluta sobre cómo utilizar la inteligencia artificial. No considero que la IA sea una villana, pero el debate se plantea cuando se utiliza material protegido por derecho de autor sin el permiso de sus creadores para poder alimentar esas IA. Esto se ve, por ejemplo, en artes visuales, artes escriturales o incluso, ámbitos del periodismo. Aquí ya se crea desconfianza, porque sus obras se utilizan en demasía y con fines poco éticos”, opinó.

Por eso, recalcó un factor clave que es la ética profesional y por otro lado, conocer de antemano, leer detalladamente, los términos y condiciones de las plataformas digitales. Porque es necesario tener en cuenta las consecuencias que se asumen al usar un determinado sistema.

La versión digital del libro de Rodríguez estará disponible en el portal oficial de la Editorial de la Facultad de Filosofía. Mientras tanto, se está trabajando en una segunda edición en versión impresa y que será distribuida de manera gratuita a instituciones públicas y bibliotecas populares. Además, la obra tendrá otra presentación en el stand de Cuyo Cultura en la próxima Feria del Libro de Buenos Aires.



