Cómo hacer milanesas de vegetales saludables, riquísimas y sin horno

Cocinar sano es sencillo con medallones que permiten sumar vegetales y resolver viandas rápido. Estas recetas económicas y rendidoras se adaptan a lo que haya en la heladera, siendo ideales para sándwiches o acompañamientos.

La propuesta es "una forma diferente de comer proteínas que varía la dieta, es muy fácil y saludable". Según el texto, "lo mejor: no necesitás experiencia en la cocina ni equipos especiales" ya que solo se usa un rallador, un tenedor y una sartén para obtener resultados dorados por fuera y tiernos por dentro. Estas ideas se inspiran en propuestas de @veggieencasa para incorporar alimentos de origen vegetal.

Para los medallones de zapallito y arvejas se requiere media taza de avena instantánea, un zapallito rallado, dos cucharadas de harina de garbanzos y media taza de arvejas cocidas con condimentos como curry.

Se mezcla la avena con el vegetal, se deja reposar hasta formar una pasta y se integran los demás elementos. Se cocinan en una sartén aceitada a fuego medio hasta que doren antes de girarlos, rindiendo tres unidades. Al darles la vuelta es posible sumar salsa de tomate y queso para gratinar.

La alternativa de zanahoria y garbanzos utiliza media taza de agua para hidratar media taza de avena, una zanahoria rallada, media taza de garbanzos cocidos y tres cucharadas de harina de maíz o garbanzo con pimentón ahumado y hierbas. Se forman directamente en la sartén y se doran de ambos lados hasta estar firmes, logrando también tres porciones.

Para ajustar la consistencia existe un "tip clave: si la mezcla queda muy húmeda, agregá un poco más de avena o harina; si está muy seca, sumá apenas de agua hasta lograr la textura ideal". Se recomienda sumar "el plus nutricional: levadura nutricional" porque aporta proteínas completas, vitaminas del complejo B, vitamina B12 y un sabor tipo queso que realza la preparación.

Además de estas opciones de avena, existen otras formas de sumar hierro o cumplir el lunes sin carne con hamburguesas de lentejas o garbanzos. Al final, se trata de "comer mejor, sin complicarse" con platos nutritivos y versátiles.