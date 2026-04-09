Un hombre de 41 años fue detenido en el departamento Capital en el marco de una causa que investigó presuntos delitos de abuso sexual, hurto simple y violación de domicilio, con intervención de la UFI CAVIG.

El procedimiento fue llevado a cabo este 8 de abril de 2026 bajo las Actuaciones Complementarias Nº 11/2026. Según informaron fuentes judiciales, el aprehendido fue identificado como J. A. Maldonado, con domicilio en el barrio Solares II.

La radio secuestrada al detenido quedará como prueba del domicilio violentado al que ingresó el sospechoso.

La causa se originó a partir de la denuncia radicada por dos personas, una de 56 y otra de 52 años, ambos domiciliados en una vivienda ubicada sobre calle Mendoza Norte, en Capital.

De acuerdo a los primeros datos de la investigación, el sujeto fue señalado como presunto autor de los delitos mencionados, por lo que se dispuso su aprehensión y el inicio de las actuaciones correspondientes bajo la órbita de la Unidad Fiscal especializada.

En el marco del procedimiento, personal policial secuestró un radio despertador marca Sony, de color negro, elemento que quedó incorporado a la causa como parte de las evidencias.

La investigación quedó a cargo del fiscal de turno de la UFI CAVIG, con intervención de la ayudante fiscal Agostina Zalazar, quienes avanzaron con las medidas judiciales para esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades penales del detenido.

El acusado permanece a disposición de la Justicia mientras continuaron las diligencias procesales en torno a la causa.