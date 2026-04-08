La Justicia avanzó con medidas en la causa por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, jefe de Gabinete, al ordenar allanamientos en las sucursales de la inmobiliaria Rucci ubicadas en Liniers, Mataderos y Villa del Parque. El objetivo es reconstruir la operación de compra de un departamento en la calle Miró 550 y determinar el origen de los fondos involucrados.

El procedimiento busca además identificar a un hombre mencionado en el expediente como “Pablo”, quien habría actuado como intermediario en la transacción. Según fuentes judiciales, su participación es clave para entender cómo se realizaron los pagos y qué vínculo tuvo con Adorni y su esposa, Betina Angeletti.

La causa incluye préstamos de sumas elevadas otorgados por cuatro mujeres, que podrían no corresponder a créditos hipotecarios convencionales. La división antifraudes de la Policía Federal fue la encargada de notificar a las sucursales de Rucci y, de no entregarse la documentación solicitada, se procedió al allanamiento con orden judicial.

El periodista Omar Lavieri, en Infobae en Vivo Al Mediodía, explicó: “Se ordenó un procedimiento de presentación, con allanamiento en subsidio, en tres sucursales de la inmobiliaria Rucci vinculadas a la operación inmobiliaria bajo investigación. Además, la Fiscalía pidió a la inmobiliaria que identificara a un tal Pablo”.

En paralelo, la investigación sigue avanzando con declaraciones testimoniales. La escribana Natalia Novechenko y las cuatro mujeres que prestaron dinero para la compra fueron citadas a declarar, mientras que Hugo Morales, exfutbolista y anterior propietario del departamento, aportó detalles sobre las personas que participaron en la operación.

El expediente también incluye la revisión de la declaración jurada de bienes de Adorni ante la Oficina Anticorrupción. Según fuentes judiciales, la investigación intenta determinar si los fondos utilizados para la compra del inmueble y otra propiedad en Estación de la Cruz se corresponden con los ingresos declarados por el funcionario.

Actualmente, Adorni figura imputado y deberá justificar los bienes adquiridos ante la Justicia. La aparición de “Pablo” será un elemento central para esclarecer la participación de intermediarios en la operación y el origen de los fondos, mientras se cruzan los datos obtenidos de los allanamientos y los registros patrimoniales.