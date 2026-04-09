Un operativo policial en el interior del barrio Canal Isla, en el departamento Chimbas, terminó con la aprehensión de dos sospechosos y el recupero de una motocicleta que había sido sustraída en jurisdicción de la Comisaría 4ª.

El procedimiento se desarrolló cuando efectivos de la Motorizada Nº 5 realizaban tareas de prevención y seguridad en la zona. En ese contexto, los uniformados detectaron la presencia de dos sujetos que, al advertir el patrullaje, emprendieron la fuga de inmediato, dejando abandonado un rodado en el lugar.

Según fuentes policiales, la motocicleta presentaba características coincidentes con un vehículo denunciado como robado en jurisdicción de la Comisaría 4ª, una moto enduro Honda XR 250, lo que activó un operativo cerrojo en el sector para dar con los sospechosos.

Minutos después, y tras la llegada de personal de la Subcomisaría Cipolletti en apoyo, los efectivos lograron localizar y aprehender a los dos individuos señalados, quienes habían intentado ocultarse en las inmediaciones del barrio.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras que el rodado fue secuestrado para las pericias correspondientes y su posterior restitución al propietario.

Al cierre de esta edición, fuentes policiales indicaron que se encontraban realizando las comunicaciones judiciales de rigor para avanzar con la causa y determinar la situación procesal de los aprehendidos.