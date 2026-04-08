La Casa Blanca elevó la presión sobre Irán y exigió la apertura inmediata del estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos de tránsito marítimo a nivel global. La administración estadounidense remarcó que el paso de embarcaciones debe garantizarse sin restricciones ni cobros de peaje.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, aseguró en conferencia de prensa que el presidente Donald Trump pidió restablecer el tráfico marítimo “sin limitaciones, incluyendo cobros de peajes”. Según explicó, Washington recibió información contradictoria desde Irán sobre la situación en la zona, aunque indicó que el mandatario fue informado de un aumento en la circulación de barcos.

“Lo que se dice públicamente es diferente de lo que se nos transmite en privado”, señaló Leavitt, al tiempo que desmintió versiones que indicaban un cierre total del paso.

La apertura del estrecho forma parte de las principales demandas de Estados Unidos en el marco de las negociaciones que comenzarán en Islamabad. La portavoz confirmó que el equipo negociador viajará a Pakistán para iniciar conversaciones directas, con el objetivo de garantizar el libre tránsito marítimo y avanzar en acuerdos vinculados al programa nuclear iraní.

En ese contexto, Leavitt sostuvo que la presión ejercida por Estados Unidos durante la denominada Operación Furia Épica impactó en la capacidad militar iraní y forzó a Teherán a revisar su postura. Según indicó, la propuesta inicial presentada por Irán fue rechazada, pero luego se recibió un nuevo planteo considerado más viable para avanzar en el diálogo.

Además, señaló que el período de negociaciones se extenderá durante dos semanas, condicionado a que el estrecho de Ormuz permanezca abierto y sin restricciones.

La situación en la región fue calificada como “frágil”, mientras continúan los contactos diplomáticos y el monitoreo del tránsito marítimo, en un escenario de tensión que mantiene la atención internacional.