La demanda de espacios para adultos mayores sigue en aumento en San Juan y ya impacta de lleno en la Residencia Eva Duarte de Perón. El lugar funciona a plena capacidad y mantiene una lista de espera activa de aproximadamente 50 personas que buscan ingresar.

“En este momento tenemos la capacidad máxima de la residencia, que es de 158 residentes. Siempre trabajamos, lamentablemente, con el cupo completo y seguimos teniendo una lista de espera que crece día a día”, confirmó su directora, Fernanda Vives a DIARIO HUARPE.

Tras completarse el cupo de la residencia, hay 48 personas en espera para ingresar. Según detalló la funcionaria, ese número se redujo en las últimas semanas, ya que anteriormente superaba las 50 solicitudes. “Hemos podido ir dando solución, aunque la espera sigue siendo muy larga para quienes esperan”, indicó.

En este sentido, Vives enfatizó que la institución priorizan los casos urgentes, con el objetivo de dar respuestas inmediatas dentro de las posibilidades del lugar.

Obras para ampliar la capacidad

En paralelo, la directora explicó que la residencia avanza con trabajos de infraestructura para mejorar las condiciones del edificio y habilitar nuevos espacios.

“Estamos realizando obras de cloacas y de electricidad, con el recambio completo del cableado, que es muy antiguo. Para poner en funcionamiento un nuevo sector necesitamos garantizar condiciones de seguridad y buen funcionamiento”, explicó Vives.

Según detalló la funcionaria, estas tareas son fundamentales antes de poder ampliar la capacidad del establecimiento, ya que implican intervenciones estructurales que demandan tiempo.

Además, desde la institución mantienen como objetivo la puesta en marcha de un centro de día, una alternativa que permitiría ampliar la atención a adultos mayores sin necesidad de internación permanente.

Asesoría

La directora de la Residencia Eva Duarte de Perón informó que las personas interesadas pueden acercarse hasta el lugar, ubicado en avenida Libertador 750 oeste, para recibir asesoramiento sobre los requisitos de ingreso, ya sea que cuenten o no con obra social.