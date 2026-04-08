El Gobierno de San Juan descontará el día a los docentes que adhieran al paro convocado para este jueves 9 de abril por los gremios UDAP, UDA y AMET. La decisión fue confirmada a DIARIO HUARPE por fuentes calificadas del Ejecutivo provincial, que aseguraron que la medida apunta a garantizar la continuidad del servicio educativo en medio del conflicto salarial y con el llamado a paritarias ya oficializado por propio Gobierno.

Según indicaron desde el entorno oficial, la intención es aplicar el descuento a quienes no concurran a sus lugares de trabajo durante la jornada de protesta, en línea con el criterio de que el salario se liquida por días efectivamente trabajados.

Desde el Ejecutivo entienden que la convocatoria a la huelga se produce en paralelo a una instancia formal de negociación que continúa abierta. En ese sentido, remarcaron que ya está prevista una nueva reunión paritaria para el próximo 13 de abril, donde buscarán retomar el diálogo con los gremios y acercar posiciones en torno a la recomposición salarial.

Un conflicto que escala

El paro del 9 de abril se inscribe en una disputa que se profundizó en las últimas semanas. Los sindicatos docentes vienen cuestionando distintos aspectos de la liquidación salarial, así como la exclusión de cargos y horas cátedra, el no pago de adicionales por zona y lo que consideran irregularidades en los haberes.

En ese contexto, la medida de fuerza aparece como una herramienta de presión para forzar respuestas concretas por parte del Gobierno. La protesta incluirá una movilización que buscará visibilizar el reclamo en las calles.

Desde el Ejecutivo, en tanto, sostienen que la negociación sigue abierta y que existen canales institucionales para resolver el conflicto. La convocatoria a paritarias del 13 de abril es presentada como una instancia clave para intentar destrabar la situación.

También se remarcó que el derecho a huelga convive con la obligación de garantizar servicios esenciales, y que la medida busca equilibrar ese escenario. La educación, señalan, es un área sensible que impacta directamente en miles de familias sanjuaninas.

Además, la aplicación del descuento no es una práctica inédita en conflictos de este tipo, sino que responde a criterios administrativos habituales en el ámbito público.

Expectativa por la paritaria

Con el paro confirmado y el descuento sobre la mesa, todas las miradas están puestas en la reunión del 13 de abril. Ese encuentro será determinante para saber si las partes logran acercar posiciones o si el conflicto se profundiza.

Los gremios ya anticiparon que sostendrán sus reclamos y esperan una propuesta superadora por parte del Gobierno. El Ejecutivo, por su parte, insiste en que el diálogo es el camino para resolver la disputa.

En un escenario de alta tensión, el desenlace de la paritaria no solo definirá el rumbo del conflicto docente, sino también el desarrollo del ciclo lectivo en la provincia en las próximas semanas.