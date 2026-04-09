San Juan suma un nuevo espacio de formación y debate sobre tecnología. Este viernes 10 de abril comenzará “Punto Impropio”, un ciclo de charlas mensuales sobre inteligencia artificial que se desarrollará en el Centro de Economía del Conocimiento e Innovación (CECI). El encuentro tendrá una duración de dos horas, de 19 a 21 en la sede ubicada avenida Ignacio de la Roza y Catamarca, Capital.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, busca generar un ámbito de diálogo abierto sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad. “Vamos a establecer un canal de diálogo para discutir cómo nos manejamos frente al crecimiento exponencial de la inteligencia artificial”, explicó Andrés Menegazzo, director de Economía del Conocimiento, a DIARIO HUARPE.

Los encuentros se realizarán un viernes por mes y estarán orientados a abordar distintas problemáticas vinculadas al avance tecnológico. En esta primera edición, el eje será el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, bajo la consigna: “¿Desempleo estructural o democratización del trabajo?”.

Según detalló Menegazzo, el interés por la inteligencia artificial creció en la provincia en los últimos años. “En 2024 realizamos algunos sondeos y notábamos que el sanjuanino veía la inteligencia artificial como algo lejano, casi como en la televisión, con un consumo pasivo. El año pasado ya empezamos a notar un cambio: hoy hay un perfil mucho más proactivo, con interés por involucrarse, capacitarse y entender estas herramientas”, indicó.

La participación en Punto Impropio es gratuita, aunque requiere inscripción previa debido a los cupos limitados. Los interesados pueden anotarse a través del formulario disponible en las redes sociales del CECI.

El ciclo se presenta como un espacio de reflexión y encuentro, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del conocimiento y la innovación en San Juan a través del intercambio de ideas y experiencias.

Más cursos de IA

En paralelo a este ciclo, el director explicó que el CECI mantiene abiertas capacitaciones en inteligencia artificial durante todo el año, con uno o dos cursos mensuales.

“Las tenemos abiertas de forma permanente. Normalmente se arman uno o dos cursos por mes. Por ejemplo, si alguien se inscribe ahora, es muy probable que pueda ingresar a un curso a fines de abril o a principios de mayo”, detalló Menegazzo.

Además, destacó que estas propuestas incluyen la formación de formadores. Es decir, los cursos de alfabetización digital son dictados por personas locales que fueron previamente capacitadas, lo que permite ampliar el alcance del conocimiento en la provincia. “Buscamos que la capacitación tenga impacto directo en la comunidad y fortalezca el ecosistema local”, señaló el funcionario.

Dato

La inscripción es gratuita y online, ingresando acá. La actividad se desarrollará el 10 de abril, de 19 a 21, en la sede del Centro de Economía del Conocimiento e Innovación, ubicada en avenida Ignacio de la Roza y Catamarca, en Capital.