La implementación de un esquema de trabajo nocturno en un supermercado de San Juan abrió un debate dentro del sector mercantil, donde el gremio que representa a los trabajadores encendió una señal de alerta. Si bien la modalidad se ajusta al convenio vigente y cuenta con el consentimiento de los empleados involucrados, desde el Sindicato Empleados de Comercio remarcaron la necesidad de un seguimiento riguroso para evitar desvíos que puedan derivar en situaciones de precarización laboral.

“La modalidad de trabajo comienza este viernes con jornadas nocturnas de siete horas, tal como lo permite nuestro convenio colectivo. El horario establecido será de 23 a 6 de la mañana”, explicó a DIARIO HUARPE la secretaria general Mirna Moral. Según detalló, el esquema contempla un equipo reducido de cuatro trabajadores, con funciones distribuidas entre caja y reposición, en una experiencia que será evaluada en el corto plazo.

“Una vez que se liquiden los haberes correspondientes al mes de abril, verificaremos que se abone correctamente la diferencia salarial por el trabajo en horario nocturno”, sostuvo la dirigente. En ese sentido, remarcó que el sindicato ejercerá controles para garantizar que se respeten las condiciones establecidas en el convenio 130/75, especialmente en lo vinculado a la compensación económica.

Consentimiento y condiciones laborales

“Los empleados han accedido voluntariamente a este cambio de horario y manifiestan su intención de sostenerlo de manera permanente”, indicó Moral. Sin embargo, advirtió sobre el desgaste que implica el turno nocturno y la importancia de que no se convierta en una herramienta de flexibilización encubierta. “Vamos a controlar que no haya ningún tipo de precarización, porque el trabajo nocturno puede resultar agotador”, afirmó.

Un posible cambio en el comercio local

“Probablemente estemos ante un cambio en el comercio sanjuanino, ya que es la primera experiencia formal de este tipo en la provincia”, señaló. La dirigente consideró que el impacto de la medida dependerá de su funcionamiento en el tiempo y de la respuesta de los consumidores, en un contexto donde las dinámicas laborales y comerciales comienzan a adaptarse a nuevas demandas.

El riesgo de replicación sin controles

“No nos preocupa este caso puntual, sino lo que pueda suceder si otros comercios intentan replicar la modalidad sin respetar las condiciones”, advirtió Moral. En esa línea, subrayó que el mayor riesgo radica en que algunos empleadores puedan imponer horarios nocturnos sin el debido consentimiento o sin abonar las diferencias salariales correspondientes.

Demanda social y hábitos de consumo

“La necesidad de contar con espacios abiertos en horario nocturno es una realidad que surge de los propios trabajadores y consumidores”, expresó. Moral destacó que, en conversaciones recientes con jóvenes, surgió un fuerte respaldo a este tipo de iniciativas, aunque insistió en que su implementación debe realizarse dentro de un marco legal claro y con controles efectivos para evitar abusos.