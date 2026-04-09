La visita de Ofelia Fernández no pasó desapercibida por la provincia. Con la ocasión de la presentación de su documental “Cómo ser feliz”, la ex legisladora y militante política de Patria Grande, recorrió la ciudad y estuvo en contacto con jóvenes estudiantes de secundaria y universitarios donde mantuvo un diálogo fluido y participativo con su audiencia.

Llegó unas horas pasadas del mediodía a la provincia y el primer encuentro lo tuvo en el Teatro Oscar Kümmel y un rato después llegó al comedor universitario del Complejo Islas Malvinas de la UNSJ, donde DIARIO HUARPE estuvo presente.

Previo a la charla, quienes oficiaron de anfitriones y presentaron a la invitada, fueron Carolina González del Movimiento Argentina Humana y el presidente de la Federación Universitaria de San Juan, Gonzalo Leyes. Luego de sus respectivos discursos de bienvenida, Ofelia tomó el micrófono para dar pie al conversatorio.

Problemática de la vida digital

El material, -está disponible en YouTube- que protagoniza Ofelia y dirigido por Fermín Rivera plantea una problemática central de época: el impacto de la era digital en la salud mental de las juventudes. Trazando varios ejes como la cultura de la inmediatez, la construcción de la identidad, la proyección de la intimidad como espectáculo en las pantallas, la autoestima y la lógica de los algoritmos, la joven busca preguntar, apela a cuestionar consignas y dogmas del consenso y el presente perpetuo, hasta propone varias alternativas para repensar cómo convivir de manera más saludable en el uso de la tecnología digital.

Frente a la proyección, que sin duda disparó nuevos interrogantes y reflexiones, Ofelia dio vuelta la dinámica tradicional de un conversatorio y dejó abierto el micrófono a todo el público que pueda expresarse, preguntar y discutir lo que se vio.

Conceptos como “derecho a la desconexión”, “adicción al trabajo”, “pluriempleo”, “derecho al descanso”, “la comunicación digital en la política” y otros tópicos diversos que fueron emergiendo del intercambio con los espectadores, sumado a relatos de experiencias personales, fueron enriqueciendo el debate.

Mientras Ofelia estaba atenta a todas las inquietudes, entre mate y anotaciones en su cuaderno, fue elaborando en tiempo real, posibles respuestas y reflexiones para empezar armar una agenda de los temas que más preocupan a los jóvenes. Por ello, en la pantalla, el documental dejó un interrogante clave: “¿qué le pasa a mi generación?”.

De este modo, el encuentro fue extendiéndose hasta caer la noche, entre intercambios, discursos y propuestas se fue poniendo en común varios ítems compartidos.

Con el cúmulo de ideas planteadas, Ofelia también fue registrando junto a sus colaboradores, material visual y sonoro que servirán para su próximo documental.

“San Juan es el kilómetro cero del nuevo documental que estamos preparando”, dijo la militante de Patria Grande. Es la primera vez que estoy en San Juan y la primera parada de este documental para escuchar otras voces”, dijo en la introducción.

“Hay es una disonancia entre el tiempo el que avanza la realidad y la capacidad que tenemos de interpretar políticamente lo que pasa. Entonces, quiero registrar y documentar en tiempo real nuestras discusiones colectivas sobre qué creemos que explica eso que nos está pasando de alguna manera. Por eso quiero escucharlos”, señaló la ex legisladora de CABA.

Conceptos y propuestas

Uno de los planteos que hace en la propuesta audiovisual, Ofelia busca que si bien, la actual generación nativa digital que “está rota” es construir una salida a las problemáticas actuales para la generación siguiente.

“¿Qué dejamos de preguntarnos y cuándo dejamos de imaginar? Hacemos la invitación para encontrar en nuestra vida cotidiana las preocupaciones reales y darles el volumen suficiente para la reflexión y una agenda nacional. Nosotros no venimos solo a defendernos de la realidad como está, que es una amenaza y que nos asusta. Pero ser un militante político, lo que hace lo hace diferente, es eso que parece obvio que se llama la realidad, cree que hay que transformarla”, definió Ofelia.

También postuló que “hay que recuperar la idea de que compartimos una vida y que en la medida que la vida no se sienta compartida, la política no va a tener rol, ni sentido. Cuando queremos encontrarles soluciones políticas a problemas y conflictos que son realidades sociales y existenciales, muchas veces pensamos que la cosa pasa por el armado de candidatos, quién está en las listas y nos obsesionamos con esa parte de la discusión, cuando en realidad, se deben afrontar los problemas al revés. Antes de discutir elecciones, tenemos que ver que realidad estamos viviendo y qué camino tomar para cambiarla”, argumentó.

Además, que “el paradigma de lo tecnológico nos abre buenas puertas, porque creo que es un lugar donde todo el mundo está teniendo una inquietud y una función para recuperar la vida en común. Es un punto en el que se vuelve obvio que necesitamos compartir un poco más la vida. La política tiene que observar ese proceso y conducir ese proceso y encontrarnos a pensarlo. Somos la primera generación que vio esta disrupción masiva y que puede discutirla y conducirla”.

Por otro lado, apeló a rescatar la esencia de la política, que es, procurar y accionar colectivamente por el bien común: “si no recuperamos el espacio público para la gente, para los niños y para las niñas, no les queda otra que ser criados por pantallas. Bueno, si queremos que no sean criados por pantallas, hay que devolverles el espacio público, hay que devolverles las plazas, hay que devolverles las calles”.

En conclusión, dejó como posición una crítica a los modelos de negocios de las plataformas digitales y redes sociales junto a la necesidad de una regulación a través de una burocracia estatal eficiente para dar respuestas concretas y limitar el expansionismo de la “renta” digital sin control de las grandes compañías tecnológicas. Y otra propuesta interesante, es plantear que la cultura y el deporte, sean no solo políticas públicas en sí mismas, sino también, encuadradas dentro de una política de salud pública.



Este jueves, Fernández se dirigirá para replicar la experiencia en Mendoza.



