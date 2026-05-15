Un control vehicular de rutina en el departamento Ullum terminó con un hombre de 52 años tras las rejas. El procedimiento, llevado a cabo por personal policial de la Comisaría 15ª, tuvo lugar sobre la Ruta Provincial 436, donde los efectivos interceptaron una camioneta y descubrieron que el conductor transportaba un arma de fuego de grueso calibre sin ningún tipo de documentación legal.

Según informaron fuentes policiales, el detenido fue identificado de apellido Salinas, con domicilio conocido en la localidad de Tudcum, departamento Iglesia. Al momento de ser entrevistado por los uniformados, el sujeto no viajaba solo: lo acompañaban su pareja y sus hijos menores de edad a bordo de una camioneta Ford Ranger.

Rifle automático y municiones

La sorpresa de los efectivos llegó al revisar el interior del habitáculo. Allí constataron la presencia de un rifle automático marca Macati calibre .22, el cual se encontraba apto para el disparo. Al inspeccionar el arma, los agentes secuestraron además 8 municiones listas para usar y 2 vainas servidas, lo que dejaba en claro que el arma había sido accionada recientemente.

Al solicitarle las credenciales de legítimo usuario y la tenencia correspondiente del armamento, Salinas admitió no poseer ningún tipo de papeles que avalaran la portación.

Rumbo a Flagrancia

Ante la flagrancia del delito, se dio intervención inmediata a la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Flagrancia. Por disposición del ayudante fiscal Alejandro Díaz, el conductor de la camioneta fue arrestado en el acto y los elementos quedaron secuestrados.

En primera instancia, el aprehendido fue trasladado a los calabozos de la Comisaría 22ª para los trámites de rigor y, posteriormente, quedó alojado en la sede de la Comisaría 15ª de Ullum. La causa judicial fue caratulada formalmente como “Tenencia ilegítima de arma de fuego”, por lo que Salinas deberá rendir cuentas ante los tribunales en las próximas horas bajo el sistema de juicio exprés.