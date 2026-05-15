Revelaron a qué famosa Ángel de Brito y Yanina Latorre echaron de LAM

El mundo del espectáculo quedó impactado cuando la amistad de 18 años entre Ángel de Brito y Andrea Taboada se rompió definitivamente. Aunque los protagonistas evitaron dar precisiones sobre el distanciamiento, Fernanda Iglesias decidió contar todos los detalles de lo que sucedió durante un vivo de Instagram.

Según el relato de la periodista, los problemas comenzaron poco después de un viaje soñado a Grecia realizado en 2022, un destino que Taboada deseaba conocer por sus raíces familiares. Iglesias explicó la situación diciendo que "Les voy a contar: resulta que ellos se habían ido a Grecia, todo bien, pero después ella se puso un poquito densa cuando Ángel salía con amigos y no la incluía. Un día, el colmo de la situación, lo empezó a llamar tipo de 2 de la madrugada, diciéndole por qué fuiste a ver a Coldplay y no me invitaste, y qué se yo, empezó a reputear y ahí Ángel se hinchó y no le habló más".

Este alejamiento marcó el final de una dupla que parecía inseparable en cada cambio de canal. Sin embargo, no fue el único conflicto que la panelista enfrentó dentro del programa, ya que Iglesias también arrojó luz sobre el motivo del enojo con Yanina Latorre.

La panelista detalló que la pelea con su otra compañera ocurrió "Porque Taboada se comía a un productor casado -tengo el nombre, pero no lo voy a decir porque sigue casado-, parece que en confianza se lo había contado a Yanina, que un día al aire dice: 'Bueno, yo por lo menos no salgo con casados'...poco le duró eso. Ella pensó que lo había dicho por ella y la fletó". De esta manera, secretos personales compartidos en confianza y reclamos en horarios inoportunos terminaron por destruir uno de los grupos más consolidados de la pantalla chica.