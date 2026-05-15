Revelaron que Maxi López no aguanta a uno de los ex de Wanda Nara

La armonía que Wanda Nara y Maxi López construyeron en el último tiempo se vio sacudida por la presencia constante de Martín Migueles. Aunque el vínculo entre los padres de los varones era excelente, el exfutbolista tomó una determinación tajante para proteger la tranquilidad de su familia tras un episodio que lo dejó muy molesto.

Yanina Latorre contó en televisión que Migueles estuvo recientemente en el Chateau Libertador compartiendo un partido de River con los cinco niños de la casa. Al llegar al lugar y encontrarse con esta escena, Maxi no dudó en retirar a sus tres hijos de inmediato para evitar cualquier tipo de interacción con el empresario.

"No lo quiero ni ver" sentenció López en comunicación con la periodista de espectáculos. El deportista quiso dejar en claro que no tiene interés en cruzarse con él, desmintiendo además una supuesta reunión en un hotel. Respecto a ese rumor, fue muy directo al afirmar que "No tuve ningún problema con él, no tiene por qué ir a buscarme a un hotel, me llama y listo".

El malestar no es solo del padre, ya que según la información brindada por Latorre "A los tres hijos les incomoda ver a Migueles". Esta tensión acumulada llevó a Maxi a buscar una alternativa radical para cambiar la rutina de sus herederos. "Maxi López se va a llevar a sus tres hijos a vivir con él a Nordelta" reveló la panelista, señalando que el exjugador ya buscó una casa muy cerca de la vivienda de Wanda.

La incomodidad de Maxi también tiene un trasfondo judicial y personal. Latorre explicó que el exfutbolista "No está contento con las denuncias y que frecuente a sus hijos". Ante la incertidumbre sobre cómo tomaría Nara este cambio de domicilio de sus varones, López respondió con una pregunta irónica "¿No la conocés a Solange?".

Por el momento, la realidad del vínculo entre la mediática y el empresario genera dudas. A pesar de sus declaraciones de soltería, Yanina manifestó que "No sé si Migueles está tan lejos como Wanda nos quiere hacer creer". Mientras tanto, Maxi avanza con su plan de mudanza, enfocado exclusivamente en sus tres varones y dejando de lado cualquier decisión sobre las hijas de Mauro Icardi.