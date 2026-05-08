Detuvieron a un médico porque se habría negado a atender a un preso

Un confuso hecho ocurrió en el microhospital de Puente de Hierro, en Guaymallén, Mendoza, cuando un médico de guardia fue detenido por resistirse a la aprehensión y faltarle el respeto a la autoridad, luego de que presuntamente se negara a atender a un detenido que presentaba heridas de consideración.

El altercado en el centro de salud

El hecho se produjo en horas de la tarde del pasado martes, cerca de las 15, en el Microhospital de Puente de Hierro. Según indicaron fuentes policiales, un móvil llegó hasta el lugar con tres aprehendidos, uno de los cuales presentaba heridas de consideración y requería ser atendido previo a ser trasladado a una dependencia policial, tal como lo establece el protocolo vigente.

En el centro médico, los pacientes fueron recibidos por el médico de guardia, un profesional de 43 años identificado como Leonardo Jofré. Según la versión de los efectivos policiales, el galeno aseguró que no iba a atender al aprehendido, fundamentando que existían otras prioridades, que el caso no era de su jurisdicción y que el herido debía ser trasladado al Hospital Central.

Los dichos que desencadenaron la detención

En ese momento, habría comenzado un altercado entre los efectivos policiales y el médico. Según relataron los propios uniformados, el médico los habría tratado de mala manera y les habría dicho «cagón». Esta situación desencadenó en que los policías detuvieran al médico de guardia, quien se resistió a la aprehensión y al accionar policial. Además, según relataron los agentes, habrían sufrido heridas leves durante el forcejeo.

A causa de este hecho, tomó intervención la Oficina Fiscal N° 1 de Guaymallén, que dispuso la individualización de todos los presentes al momento del altercado y ordenó que los policías lesionados radicaran la denuncia correspondiente. Además, intervino la jueza de Faltas, quien notificó el proceso contravencional contra el médico. En las próximas horas, el profesional deberá afrontar dos procedimientos, uno penal y otro contravencional, en los cuales se resolverá su situación judicial.

El centro de salud quedó sin atención

A raíz de este hecho, el microhospital de Puente de Hierro quedó sin atención durante varias horas, debido a que el médico aprehendido era el encargado de la guardia. Existe un video del altercado que registra lo ocurrido, aunque hasta el momento no fue difundido oficialmente.

El caso generó repercusión en la provincia por lo insólito de la situación, que enfrenta por un lado el protocolo de atención médica a detenidos y por el otro los límites de la autoridad policial dentro de un establecimiento de salud.