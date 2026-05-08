Viernes 08 de Mayo
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Se vieme una nueva Feria Agroproductiva este sábado en la plaza de Pocito

La Plaza de la Libertad será sede de una nueva edición de la Feria Agroproductiva, con amplia oferta de productos locales y precios accesibles para los vecinos.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La Plaza de la Libertad será escenario este sábado 9 de mayo de una nueva edición de la Feria Agroproductiva. (Gentileza)

La Plaza de la Libertad será escenario este sábado 9 de mayo de una nueva edición de la Feria Agroproductiva, organizada por el Municipio de Pocito a través de la Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEL). La actividad se desarrollará entre las 8.30 y las 13.30 horas, con una propuesta destinada a acercar productos regionales a precios accesibles.

Durante la jornada, los vecinos podrán recorrer los distintos puestos y acceder a una amplia variedad de productos elaborados en el departamento. Entre la oferta se destacan frutas y verduras orgánicas, dulces, conservas, panificados, chacinados, vinos, frutos secos y aceite de oliva, entre otros productos de producción local.

La feria busca consolidarse como un espacio de encuentro entre productores y consumidores, promoviendo el consumo responsable y el fortalecimiento de la economía regional. Además, permite a pequeños emprendedores y familias productoras comercializar directamente sus elaboraciones.

Desde la organización señalaron que esta iniciativa apunta a impulsar la economía social y familiar, generando oportunidades de crecimiento para los productores del departamento y garantizando a los vecinos alimentos frescos y de calidad.

La Feria Agroproductiva de Pocito se realiza el segundo sábado de cada mes y se ha convertido en una propuesta sostenida que convoca a un importante número de vecinos en cada edición, consolidándose como una alternativa de compra accesible y cercana.

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