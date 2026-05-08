La Plaza de la Libertad será escenario este sábado 9 de mayo de una nueva edición de la Feria Agroproductiva, organizada por el Municipio de Pocito a través de la Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEL). La actividad se desarrollará entre las 8.30 y las 13.30 horas, con una propuesta destinada a acercar productos regionales a precios accesibles.

Durante la jornada, los vecinos podrán recorrer los distintos puestos y acceder a una amplia variedad de productos elaborados en el departamento. Entre la oferta se destacan frutas y verduras orgánicas, dulces, conservas, panificados, chacinados, vinos, frutos secos y aceite de oliva, entre otros productos de producción local.

La feria busca consolidarse como un espacio de encuentro entre productores y consumidores, promoviendo el consumo responsable y el fortalecimiento de la economía regional. Además, permite a pequeños emprendedores y familias productoras comercializar directamente sus elaboraciones.

Desde la organización señalaron que esta iniciativa apunta a impulsar la economía social y familiar, generando oportunidades de crecimiento para los productores del departamento y garantizando a los vecinos alimentos frescos y de calidad.

La Feria Agroproductiva de Pocito se realiza el segundo sábado de cada mes y se ha convertido en una propuesta sostenida que convoca a un importante número de vecinos en cada edición, consolidándose como una alternativa de compra accesible y cercana.