El seleccionado argentino M20 se prepara para ponerle punto final a su travesía en el Rugby Championship de la categoría. Este sábado 9 de mayo, desde las 9 horas (hora de nuestro país), el conjunto nacional se medirá ante Australia en el Sunshine Coast Stadium de Port Elizabeth, Sudáfrica.

Tras el gran envión anímico que significó la victoria frente a Nueva Zelanda la semana pasada, el staff técnico nacional dispuso realizar tres modificaciones en la formación inicial para enfrentar a los Wallabies. Entre las novedades más destacadas para el público local, se confirmó que el sanjuanino Manuel Cúneo volverá a ser titular en el XV de la Albiceleste.

Respecto al equipo que viene de hacer historia ante los neozelandeses, Los Pumitas presentarán variantes en diferentes sectores de la cancha: En la línea de backs, Benjamín Farias Cerioni ingresará en lugar de Fabrizio Cebron, en el pack de forwards, se dará el regreso del capitán Tomás Dande, quien ocupará el puesto de Franco Marizza y la tercera modificación será el ingreso de Benjamín Ledesma Arocena por Bautista Quiroga Miguens.

De esta manera, Argentina buscará cerrar su participación en el torneo con un resultado positivo que ratifique el buen desempeño mostrado durante la competencia en suelo sudafricano.

Fixture Rugby Championship M20 – Port Elizabeth 2026

Fecha 1 – 27 de abril

Nueva Zelanda 34 vs Australia 29

Argentina 21 vs Sudáfrica 48

Fecha 2 – 3 de mayo

Argentina 25 vs Nueva Zelanda 17

Sudáfrica 56 vs Australia 17

Fecha 3 – 9 de mayo

Argentina vs Australia – 9:00h

Sudáfrica vs Nueva Zelanda – 11:10h

*Los partidos están con horario argentino.

Antecedentes ante Australia

Derrota 36-40 en 2025 y triunfo 25-6 en 2024.

A continuación, la formación de Los Pumitas ante Australia:

1 FARIAS CERIONI, Benjamín (Universitario R.C – Unión de Rugby de Tucumán)

2 CUNEO CAMARGO, Manuel (San Juan R.C – Unión Sanjuanina de Rugby)

3 SALINAS MALLEA, Bautista (Los Tordos R.C – Unión de Rugby de Cuyo)

4 PASCUAL VIALE, Joaquín (Alumni – URBA)

5 BENAVIDES, Bautista (Santa Fe R.C – Unión Santafesina de Rugby)

6 DANDE, Tomás (Huirapuca R.C – Unión de Rugby de Tucumán) (C)

7 SORONDO, Jerónimo (Belgrano Athletic – URBA)

8 TORRE, Federico (Córdoba Athletic – Unión Cordobesa de Rugby)

9 PREUMAYR, Juan (Jockey Club de Rosario – Unión de Rugby de Rosario)

10 SERPA, Federico (Los Tordos R.C – Unión de Rugby de Cuyo)

11 AVACA, Luciano (Tala R.C – Unión Cordobesa de Rugby)

12 ORDIZ, Benjamín (Los Caranchos – Unión de Rugby de Rosario)

13 COLL, Pedro (Tigres R.C – Unión de Rugby de Salta)

14 LEDESMA AROCENA, Benjamín (SIC – URBA)

15 PFISTER, Simón (Tucumán R.C – Unión de Rugby de Tucumán)

Suplentes

16 CAMBIASSO, Nicolás (Buenos Aires – URBA)

17 CEBRON, Fabrizio (Regatas Bella Vista – URBA)

18 NARVÁEZ, Federico (Atlético del Rosario – Unión de Rugby de Rosario)

19 LATORRE, Toribio (CUBA – URBA)

20 MARIZZA, Franco (Paraná Rowing – Unión Entrerriana de Rugby)

21 ZABELLA, Ignacio (Universitario R.C – Unión de Rugby de Rosario)

22 FERNÁNDEZ, Ramón (Hindú – URBA)

23 GIANNANTONIO, Manuel (Tala R.C – Unión Cordobesa de Rugby)

Formación de Australia

1. Jacob Job

2. Ewald Kruger

3. Edwin Langi

4. Will Ross

5. Kenneth Harris

6. Luca Cleverley

7. Tom Robinson (c)

8. Eli Langi

9. Sam Blank

10. Jonty Fowler

11. Cooper Watters

12. Josh Takai

13. Leo Jaques

14. Taione Taka

15. Chayse Geros

Suplentes

16. Charlie Hollyman

17. Nick Hill

18. Jasper Asi

19. Isaac Fonua

20. Toby Brial

21. Angus Grover

22. Riley Whitfeld

23. Louis Fenwicke