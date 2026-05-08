Un grupo de 68 intendentes de la provincia de Buenos Aires pidió a la Legislatura bonaerense que se flexibilice el uso de fondos originalmente destinados a obras e inversión, con el objetivo de poder afrontar gastos corrientes como salarios y servicios básicos. El planteo se formalizó ante la Cámara de Diputados provincial y abrió una instancia de negociación con participación de distintos actores políticos.

El reclamo surge en un contexto de fuerte deterioro de las finanzas municipales, marcado por la caída de la recaudación y el aumento sostenido de los costos operativos. Según advirtieron los jefes comunales, esta situación dificulta cumplir en tiempo y forma con el pago de sueldos y garantizar la prestación de servicios esenciales.

La solicitud apunta específicamente a poder utilizar con mayor libertad los recursos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), creado por ley provincial para obras de infraestructura. Los intendentes proponen que, de manera excepcional, esos fondos puedan destinarse a gastos corrientes para sostener el funcionamiento de los distritos.

El documento presentado describe una situación “crítica” en los municipios bonaerenses y advierte sobre la gravedad del escenario fiscal. Además, vincula parte del problema a la caída de ingresos tanto propios como de origen nacional, en un contexto de baja actividad económica.

Tras el planteo, la Legislatura bonaerense avanzó en la conformación de una mesa de trabajo conjunta con participación de diputados, el Senado, representantes municipales y el Poder Ejecutivo provincial. El objetivo será analizar posibles modificaciones a la normativa vigente e incluso evaluar la sanción de una nueva ley que otorgue mayor margen financiero a los municipios.

El reclamo es transversal y reúne intendentes de distintos espacios políticos, lo que refleja la magnitud de la crisis que atraviesan los 135 distritos bonaerenses, donde crecen las dificultades para sostener servicios y obligaciones básicas.