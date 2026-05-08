El Hot Sale 2026 llegará con un fuerte impulso desde el sistema financiero: los bancos ofrecerán descuentos especiales, financiación en hasta 24 cuotas sin interés y reintegros que podrían alcanzar los $200.000, con el objetivo de potenciar las ventas durante uno de los eventos de comercio electrónico más importantes del país.

Las promociones estarán vigentes entre el 11 y el 13 de mayo, período en el que más de 800 marcas participarán con ofertas en múltiples rubros como tecnología, electrodomésticos, indumentaria y viajes. En este contexto, las entidades financieras jugarán un rol clave al ofrecer beneficios adicionales para quienes paguen con tarjetas de crédito o billeteras digitales.

Entre las principales ventajas, se destacan los planes de financiación extendidos, que en algunos casos llegarán hasta las 24 cuotas sin interés, especialmente en productos de alto valor como electrodomésticos y tecnología. También habrá reintegros significativos en compras realizadas a través de plataformas digitales o aplicaciones bancarias.

Una por una, todas las promociones bancarias del Hot Sale

El Banco Provincia participará a través de Provincia Compras con 24 cuotas sin interés y descuentos exclusivos en productos de tecnología, hogar, indumentaria, deportes, salud y belleza. La promoción estará vigente del 11 al 13 de mayo y será exclusiva para tarjetas Visa y Mastercard emitidas por la entidad. El banco además buscará ampliar el uso de su Visa Virtual, que podrá tramitarse de forma digital y utilizarse inmediatamente para acceder a las promociones.

participará a través de Provincia Compras con 24 cuotas sin interés y descuentos exclusivos en productos de tecnología, hogar, indumentaria, deportes, salud y belleza. La promoción estará vigente del 11 al 13 de mayo y será exclusiva para tarjetas Visa y Mastercard emitidas por la entidad. El banco además buscará ampliar el uso de su Visa Virtual, que podrá tramitarse de forma digital y utilizarse inmediatamente para acceder a las promociones. El Banco Nación extenderá el Hot Sale hasta el 17 de mayo con beneficios en Tienda BNA+. Ofrecerá 24 cuotas sin interés y un reintegro de 20% para quienes cobren el sueldo en la entidad, con tope de $15.000 por cliente. En BNA Viajes habrá 9 cuotas sin interés y 10% de devolución con un límite de $10.000. Los beneficios aplicarán pagando con tarjetas de crédito desde BNA+ Modo .

extenderá el Hot Sale hasta el 17 de mayo con beneficios en Tienda BNA+. Ofrecerá 24 cuotas sin interés y un reintegro de 20% para quienes cobren el sueldo en la entidad, con tope de $15.000 por cliente. En BNA Viajes habrá 9 cuotas sin interés y 10% de devolución con un límite de $10.000. Los beneficios aplicarán pagando con tarjetas de crédito desde . El Banco Ciudad concentrará su estrategia en electro, hogar y turismo con hasta 18 cuotas sin interés en marcas adheridas como Frávega, Samsung, Megatone, Oncity y Arredo . Además, sumará 20% de descuento en compras online de electro, perfumería, farmacias e indumentaria, con topes que llegarán hasta $30.000. En algunos casos, los descuentos podrán combinarse con las cuotas sin interés. En Tienda Ciudad habrá además 24 cuotas para productos de eficiencia energética y movilidad sustentable.

concentrará su estrategia en electro, hogar y turismo con hasta 18 cuotas sin interés en marcas adheridas como . Además, sumará 20% de descuento en compras online de electro, perfumería, farmacias e indumentaria, con topes que llegarán hasta $30.000. En algunos casos, los descuentos podrán combinarse con las cuotas sin interés. En Tienda Ciudad habrá además 24 cuotas para productos de eficiencia energética y movilidad sustentable. El Banco Patagonia combinará descuentos y financiación en cadenas de retail, turismo y hogar. Habrá 25% de ahorro en Dexter, Stock Center y Moov , con tope de $30.000 y hasta seis cuotas sin interés. En Almundo ofrecerá hasta 15% de descuento en paquetes turísticos, con reintegro tope de $200.000 y financiación en vuelos y paquetes nacionales. También sumará promociones en Frávega, Arredo y Juleriaque, mientras que Club Patagonia tendrá hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados.

combinará descuentos y financiación en cadenas de retail, turismo y hogar. Habrá 25% de ahorro en , con tope de $30.000 y hasta seis cuotas sin interés. En Almundo ofrecerá hasta 15% de descuento en paquetes turísticos, con reintegro tope de $200.000 y financiación en vuelos y paquetes nacionales. También sumará promociones en mientras que tendrá hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados. El BBVA pondrá el foco en viajes y consumo online. A través de Millas BBVA ofrecerá descuentos para vuelos a Miami y Cancún con Aerolíneas Argentinas y promociones en hoteles de Estados Unidos y México. También habrá hasta 55% de descuento y 12 cuotas sin interés en Assist Card para viajes vinculados al Mundial. En turismo nacional ofrecerá hasta 12 cuotas en hoteles y hasta nueve cuotas en vuelos. Además, sumará reintegros y cuotas en ShopGallery, Prestigio y marcas de belleza.

pondrá el foco en viajes y consumo online. A través de ofrecerá descuentos para vuelos a Miami y Cancún con Aerolíneas Argentinas y promociones en hoteles de Estados Unidos y México. También habrá hasta 55% de descuento y 12 cuotas sin interés en para viajes vinculados al Mundial. En turismo nacional ofrecerá hasta 12 cuotas en hoteles y hasta nueve cuotas en vuelos. Además, sumará reintegros y cuotas en y marcas de belleza. El Banco Credicoop impulsará Tienda Credicoop con hasta 24 cuotas sin interés para tarjetas Cabal y hasta 18 cuotas con Visa Credicoop. En turismo habrá 12 cuotas para destinos nacionales y 15% de ahorro en internacionales. También ofrecerá 20% de descuento pagando con App Credicoop o Modo y cuotas en comercios como Coto, Frávega, Simmons y Cooperativa Obrera.

impulsará Tienda Credicoop con hasta 24 cuotas sin interés para tarjetas Cabal y hasta 18 cuotas con Visa Credicoop. En turismo habrá 12 cuotas para destinos nacionales y 15% de ahorro en internacionales. También ofrecerá 20% de descuento pagando con App Credicoop o Modo y cuotas en comercios como El ICBC extenderá beneficios hasta el 17 de mayo en ICBC Mall. Durante los primeros tres días del Hot Sale ofrecerá hasta 18 cuotas sin interés y reintegros de hasta $50.000 pagando con Modo o Mobile Banking. También incluirá envío gratis, descuentos en gift cards de moda y cupones acumulables en sellers seleccionados. La entidad además sumará promociones con puntos ICBC Club.

extenderá beneficios hasta el 17 de mayo en Durante los primeros tres días del Hot Sale ofrecerá hasta 18 cuotas sin interés y reintegros de hasta $50.000 pagando con Modo o Mobile Banking. También incluirá envío gratis, descuentos en gift cards de moda y cupones acumulables en sellers seleccionados. La entidad además sumará promociones con puntos ICBC Club. El Banco Galicia concentrará beneficios en Tienda Galicia con hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados. En Farmacity, Simplicity, Get The Look y The Food Market habrá 20% de ahorro con tope de $15.000 y hasta tres cuotas sin interés. Para turismo, Galicia ofrecerá descuentos en Almundo con reintegros de hasta $50.000 y hasta 12 cuotas para clientes Eminent en paquetes y alojamientos nacionales. También habrá financiación en Despegar.

concentrará beneficios en Tienda Galicia con hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados. En habrá 20% de ahorro con tope de $15.000 y hasta tres cuotas sin interés. Para turismo, ofrecerá descuentos en con reintegros de hasta $50.000 y hasta 12 cuotas para clientes en paquetes y alojamientos nacionales. También habrá financiación en El Banco Macro ofrecerá hasta 24 cuotas sin interés y descuentos en Tienda Macro durante toda la semana. Entre el 11 y el 13 de mayo sumará además un ahorro adicional pagando con MODO. Para clientes Selecta, el reintegro llegará a 20% con tope de $30.000.

ofrecerá hasta 24 cuotas sin interés y descuentos en Tienda Macro durante toda la semana. Entre el 11 y el 13 de mayo sumará además un ahorro adicional pagando con MODO. Para clientes Selecta, el reintegro llegará a 20% con tope de $30.000. El Banco Comafi buscará competir con promociones en electrodomésticos, hogar, turismo y apps de delivery. Anunció descuentos de 10%, topes de devolución de hasta $100.000 y financiación de hasta 12 cuotas sin interés. En Tienda Comafi también habrá cashback y hasta 24 cuotas.

buscará competir con promociones en electrodomésticos, hogar, turismo y apps de delivery. Anunció descuentos de 10%, topes de devolución de hasta $100.000 y financiación de hasta 12 cuotas sin interés. En Tienda Comafi también habrá cashback y hasta 24 cuotas. El Banco Columbia apuntará principalmente al rubro turismo y electro. Ofrecerá cuotas sin interés en Andesmar, Flybondi, Chevallier, Flecha Bus y Aerolíneas Argentinas. Además, habrá hasta 18 cuotas en cadenas como Coppel, Casa del Audio, Oncity, Musimundo y Riilg para productos seleccionados.

apuntará principalmente al rubro turismo y electro. Ofrecerá cuotas sin interés en Además, habrá hasta 18 cuotas en cadenas como para productos seleccionados. MODO participará del Hot Sale con promociones en tiendas online adheridas y beneficios articulados con distintos bancos. Entre el 11 y el 17 de mayo ofrecerá 20% de reintegro y hasta 18 cuotas sin interés para quienes paguen desde la app MODO o desde aplicaciones bancarias. Los beneficios alcanzarán principalmente a los rubros electro y hogar, con topes de hasta $30.000; turismo, con devoluciones de hasta $50.000; y perfumerías, farmacias e indumentaria, con límites de hasta $15.000.

El Hot Sale se consolida así como una herramienta clave para reactivar el consumo, en un escenario donde los compradores priorizan precios competitivos, financiación y ahorro. Las entidades bancarias buscan posicionarse como aliadas en este proceso, ofreciendo alternativas para facilitar el acceso a bienes y servicios.