Cinco recetas otoñales ricas y económicas para cocinar en pocos pasos

Llegó el momento de romper con un prejuicio muy instalado en las cocinas argentinas que asegura que "sin carne, la cena no alimenta". Estas cinco propuestas vienen a desmentir esa idea con platos calientes y saciantes que usan la verdura como protagonista absoluta.

Según explican los especialistas, "son platos calientes, saciantes y llenos de sabor que usan la verdura como protagonista absoluta, sin que falte nada en el plato". Además, aclara que "ninguna es una ensalada ni una guarnición disfrazada de cena. Son platos completos, con proteínas, carbohidratos y toda la energía que el otoño pide".

Una de las opciones más sorprendentes es la sopa crema de coliflor con 100 gramos de queso rallado y crutones. Esta preparación resulta "cremosa, espesa y con una profundidad de sabor que sorprende" en cada bocado. "La coliflor se transforma por completo cuando se cocina bien y se procesa: pierde todo rastro de amargura y gana una textura aterciopelada que llena de verdad", destaca el texto original.

Para lograr el mejor resultado, el consejo es la paciencia en la hornalla. "Cuanto más tiempo se cocina la coliflor, más suave y dulce queda la crema. Si tenés tiempo, dejala 30 minutos en lugar de 20: la diferencia se nota", asegura la autora.

Para los amantes de las legumbres, el guiso de 300 gramos de lentejas con espinaca y tomate es ideal porque "es espeso, sabroso y se hace en una sola olla". Se resalta que "el guiso de lentejas es uno de los platos más completos y nutritivos del otoño", sumando hierro extra.

El gran secreto culinario es que "el truco de tostar el comino y el pimentón en el aceite antes de agregar el tomate es el que le da profundidad de sabor al guiso. Es un paso de un minuto que cambia todo".

Si se busca algo distinto, la tortilla de 300 gramos de zapallo y cebolla caramelizada es una gran elección porque "tiene un perfil de sabor más dulce y complejo, y una textura más cremosa que la original". A diferencia de la clásica de papa, requiere una cocción cuidada durante ocho minutos de un lado y cinco del otro. "La clave de una buena tortilla es la paciencia: fuego bajo y tapa. Si se apura el fuego, el interior queda crudo y el exterior quemado", advierte la receta.

Por otro lado, para una cena rápida que está lista en 15 minutos, el wok de brócoli y 250 gramos de champiñones ofrece un toque oriental. "El secreto del wok es el fuego muy fuerte y no amontonar los ingredientes. Si la sartén está fría o llena, las verduras se hierven en lugar de saltearse y pierden toda la textura", explica la especialista.

Finalmente, el pastel de acelga y 250 gramos de ricota con puré de 600 gramos de papas es el plato estrella que "vale cada minuto de espera". Según los expertos, "el relleno de acelga y ricota es cremoso y sabroso, y la cubierta de puré dorado lo convierte en un plato completo, reconfortante y muy vistoso". El éxito depende de un detalle técnico fundamental durante la preparación.

"El paso más importante es escurrir bien la acelga. Si queda húmeda, el relleno queda líquido y el pastel no se sostiene al servir. Vale la pena tomarse el tiempo de exprimirla bien", concluye Cortéz sobre esta receta que lleva 20 minutos de horno a 200 grados.

En definitiva, estas opciones ofrecen "una semana de cenas distintas, ricas y con mucho color en el plato, que además portan nutrientes muy valiosos". Como resume el informe, "estas cinco recetas demuestran que una cena de otoño puede ser caliente, completa y muy sabrosa sin necesidad de incluir carne. Son platos que alimentan y sorprenden, con verduras que merecen ocupar el centro de la mesa".