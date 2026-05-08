La ciudad de Mar del Plata suspendió las clases ante el fuerte temporal provocado por una ciclogénesis que afecta a gran parte de la costa bonaerense. La decisión fue tomada por las autoridades locales frente a las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional, que alertó por lluvias intensas y ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora.

El fenómeno genera condiciones meteorológicas adversas en toda la región, con precipitaciones persistentes, fuertes vientos y riesgo de complicaciones en la vía pública. En distintas localidades costeras ya se registraron anegamientos, caída de árboles y cortes de rutas como consecuencia del temporal.

La ciclogénesis es un proceso atmosférico que implica la formación de un sistema de baja presión, lo que provoca inestabilidad, tormentas y ráfagas intensas. En este caso, el evento afecta principalmente al este del país y podría extenderse durante varias horas, con impacto directo en zonas costeras.

Además de Mar del Plata, otras ciudades del litoral bonaerense se encuentran bajo alerta, algunas incluso en nivel naranja por la intensidad del viento y la posibilidad de marejadas. En estas zonas, las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre y circular con precaución.

El temporal forma parte de un fenómeno más amplio que afecta a varias provincias argentinas, con un brusco descenso de temperatura y ráfagas que podrían superar los 100 km/h en sectores costeros, según los pronósticos oficiales.