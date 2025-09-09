En un rápido y efectivo procedimiento, personal de la Casilla Policial del Barrio Cruce de los Andes informó sobre la recuperación de una serie de objetos que habían sido robados en el Barrio Las Pampas. La intervención policial se produjo cuando los agentes detectaron a un individuo intentando huir con los efectos.

El sospechoso, un menor de 17 años de edad, fue aprehendido en el momento en que intentaba escapar con los artículos sustraídos. Tras su detención, la policía procedió al secuestro de los bienes, que incluían una PlayStation 4, dos joysticks inalámbricos, una máquina de cortar el pelo y diversos accesorios.

La identificación de los objetos como parte de una denuncia previa por hurto confirmó la procedencia ilícita de los mismos. Este dato fue clave para la acción de las autoridades.

Una vez completado el procedimiento, el menor aprehendido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente para las actuaciones legales pertinentes. Por su parte, los objetos recuperados fueron restituidos a su legítimo propietario, quien había sido víctima del robo.