Detuvieron en San Juan a un mendocino que le dió un hachazo en la cabeza a un hombre

En un operativo desarrollado durante la tarde de este martes, personal de la Brigada de Homicidios (UFI Delitos Especiales) de la Policía de San Juan logró la aprehensión de Sergio Miguel Jatuff, un ciudadano mendocino requerido por la Justicia de la vecina provincia por su presunta participación en un grave hecho de tentativa de homicidio ocurrido en noviembre del año pasado.

La detención se concretó en la intersección de las calles Mendoza y Santa Fe, en pleno microcentro de la ciudad de San Juan. La aprehensión fue el resultado de un trabajo de seguimiento e inteligencia policial. Inicialmente, las pesquisas indicaban que el prófugo residía en la localidad del Quinto Cuartel, en el departamento Pocito. Sin embargo, al dirigirse a dicho lugar, los efectivos comprobaron que ya no se encontraba allí, lo que llevó a intensificar la búsqueda hasta localizarlo en el centro capitalino.

Según informaron fuentes judiciales, Jatuff formaba parte de la ONG REMAR, una organización dedicada a la asistencia y rehabilitación de personas con problemas de adicciones.

Los graves cargos

Sergio Miguel Jatuff está investigado, junto a su hermano Darío Jesús Jatuff Cuello, en una causa por el delito de homicidio simple en grado de tentativa, en calidad de coautores. El hecho remonta al 26 de noviembre de 2025, en el departamento mendocino de Guaymallén.

De acuerdo con la reconstrucción difundida por el diario El Sol de Mendoza, los hermanos habrían atacado conjuntamente a Marcelo Damián Ferreyra minutos antes de las 18:30 de aquel día. Darío Jatuff habría empuñado un hacha, mientras que Sergio Miguel portaba un palo.

La víctima habría recibido golpes en todo el cuerpo. Durante la violenta agresión, el hacha habría impactado en la cabeza de Ferreyra, quedando incrustada de forma horizontal. Testimonios recogidos en la investigación indicarían que uno de los agresores incitaba a continuar el ataque con gritos de "mátalo, mátalo".

El estado crítico de la víctima

Tras el ataque, Marcelo Damián Ferreyra fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Mendoza, donde debió ser internado en la Unidad de Terapia Intensiva. El diagnóstico médico fue grave: traumatismo encéfalocraneano con fractura expuesta y depresión frontal, un cuadro que lo dejó en estado crítico y que resultó determinante para la imputación penal de los hermanos Jatuff.

La aprehensión de Sergio Miguel Jatuff en San Juan marca un paso crucial en la investigación. Se espera que en las próximas horas se realicen las actuaciones correspondientes para su traslado a la provincia de Mendoza, donde enfrentará la causa judicial en su contra. La detención pone de relieve la coordinación interjurisdiccional para la captura de personas requeridas por delitos de alta gravedad.