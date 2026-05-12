Personal de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, logró capturar en el departamento Santa Lucía a un hombre que era intensamente buscado por la Justicia sanjuanina.

Fuentes policiales informaron que el operativo se concretó en las inmediaciones de Villa Manuelita mientras los efectivos realizaban tareas investigativas en la zona. Allí identificaron a un sujeto de apellido Brizuela, quien es conocido en el ambiente delictivo por contar con diversos antecedentes por delitos contra la propiedad.

Al verificar sus datos en los sistemas de antecedentes policiales, los uniformados confirmaron que el hombre tenía un pedido de captura vigente por los delitos de robo y violación de domicilio.

Tras dar aviso inmediato al Juzgado de Ejecución Penal, las autoridades judiciales dispusieron su detención y posterior traslado al Servicio Penitenciario Provincial. Según informaron las fuentes, Brizuela deberá cumplir allí una condena firme de 10 años de prisión.