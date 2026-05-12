La confesión de Cubero sobre el colegio de sus hijas que desató el escándalo

En una charla relajada durante el programa de stream Vestuario, que Fabián Cubero conduce con José Chatruc, surgió un tema que generó revuelo. Todo empezó cuando recibieron a Eugenia Tobal, quien protagoniza la obra El Chat de Mamis. Cubero quiso saber si era real que allí se organizaban cosas como el regalo para la docente, y la actriz lo cruzó preguntándole si él no estaba en ese espacio.

El exjugador admitió su ausencia y soltó una frase que sorprendió a muchos. "Yo me entero porque tengo dos o tres mamis a las que les pregunto" reconoció sobre cómo obtiene la información escolar de Indiana, Allegra y Sienna. Ante la insistencia, Cubero profundizó en su situación y aclaró que "no estoy en el chat general porque no me incluyeron. Es de mamis". Según su visión de los hechos, esta es una traba común tras una ruptura, ya que "los padres separados tenemos un problema ahí, porque no nos enteramos de nada".

Tobal no se quedó callada y le planteó que "podés estar igual en el chat. ¿Qué te inhibe de estar si estás separado?". Cubero no encontró una respuesta para dar en ese momento, aunque Chatruc intentó apoyarlo diciendo que "yo preferí no estar porque soy un poco como Cubero". Esta confesión dejó entrever que es Nicole Neumann quien maneja el día a día escolar, desde avisos hasta actividades fuera de horario.

La repercusión en las redes sociales fue inmediata y negativa para el deportista. Muchos usuarios señalaron que varios padres separados sí forman parte de los grupos escolares para mantenerse al tanto de las actividades y no tener que consultarle todo a la madre.