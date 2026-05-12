El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que su gobierno restablecerá conversaciones con Cuba, en medio del deterioro económico que atraviesa la isla y tras años de relaciones tensas entre ambos países.

Durante una conferencia, Trump aseguró que Cuba “es un país en quiebra” y sostuvo que las autoridades cubanas “están pidiendo ayuda”, en referencia a la grave crisis financiera, energética y social que afecta actualmente al país caribeño.

El mandatario norteamericano no dio detalles concretos sobre el alcance de las futuras negociaciones, aunque sus declaraciones marcan un giro importante en la relación bilateral, caracterizada en los últimos años por sanciones económicas, restricciones y fuertes diferencias políticas.

La situación económica cubana se agravó en los últimos meses por la escasez de alimentos, combustible y medicamentos, además de los reiterados cortes de energía que provocaron protestas y malestar social en distintas regiones de la isla.

Analistas internacionales consideran que el anuncio podría abrir una nueva etapa de diálogo entre Washington y La Habana, aunque persisten profundas diferencias sobre derechos humanos, libertades políticas y el embargo económico impuesto por Estados Unidos desde hace décadas.

Trump ya había endurecido la política hacia Cuba durante su anterior presidencia, revirtiendo parte de la apertura impulsada años atrás por Barack Obama. Ahora, el nuevo acercamiento genera expectativas e incertidumbre tanto en el ámbito diplomático como económico.

Hasta el momento, el gobierno cubano no emitió una respuesta oficial sobre el anuncio del presidente estadounidense. Sin embargo, el tema ya comenzó a generar repercusión internacional por el posible impacto político y comercial que podrían tener futuras negociaciones entre ambos países.