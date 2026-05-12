El video del Pity Álvarez por el que lo compararon con Carmen Barbieri

Un video reciente de Pity Álvarez generó una enorme repercusión en las redes sociales debido a su renovada apariencia. En el clip, donde agradece al público tras su paso por Rosario, se lo ve con el cabello rubio enrulado, gafas de sol y labios morados.

Esta estética provocó comentarios diversos, incluyendo el de un usuario que exclamó "¡Qué grande, Carmen Barbieri!" al notar el parecido con la reconocida actriz. La ironía no se detuvo ahí, ya que otro internauta lanzó que "ya llega un nivel de drogadicción donde te convertís en género fluido". El propio Fede Bal intervino en la conversación sumándose a las bromas al escribir "o en mi mamá" o simplemente "mi mamá" para confirmar la similitud visual.

Más allá de la controversia digital, el músico demostró su vigencia ante más de 25.000 personas en el Autódromo Juan Manuel Fangio. Durante el show, que duró más de dos horas y comenzó a las 20:25, el artista vistió una remera con la leyenda "la vida voy viviendo" y realizó tres cambios de ropa. Interpretó 30 canciones que recorrieron toda su trayectoria y destacó la presencia de familias en el predio, definiendo el cruce generacional como un "motivo de alegría".

En un tramo emotivo, recordó a su padre con el tema Homero y agradeció a las mujeres fundamentales de su historia. Especialmente mencionó a Cristina Congiu, su madre, a quien reconoció como su "principal sostén" en medio de su situación judicial por el homicidio de Cristian Díaz.

La noche incluyó gestos humanos, como convocar a la banda Farolitos por WhatsApp o usar un mensaje de L-Gante para reflexionar sobre la exposición mediática. Tras despedirse con el clásico "¿Quieren rock?" y el tema Una piba como vos, quedó flotando el impacto de su regreso. Con más de 50 años, el cantante sigue siendo un espejo para su público y ya planea su próximo paso en los escenarios.