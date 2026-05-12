El truco viral para limpiar la casa con café y bicarbonato

Mantener un ambiente fresco y agradable no requiere de gastos excesivos ni productos químicos agresivos. En las redes sociales se ha vuelto viral una propuesta económica y sustentable para el hogar que utiliza ingredientes cotidianos. La mezcla de café usado con bicarbonato de sodio se presenta como una solución efectiva gracias a sus capacidades naturales para absorber y neutralizar olores persistentes.

Esta combinación resulta muy útil para combatir los aromas fuertes en la heladera, el calzado o los recipientes de residuos. Mientras que el café ayuda a atrapar las fragancias intensas, el bicarbonato actúa como un potente neutralizador de ambientes. La preparación es sumamente sencilla y solo requiere integrar dos cucharadas de café usado que esté bien seco con una cucharada de bicarbonato de sodio.

Una vez lista, la preparación se puede colocar en envases abiertos dentro de armarios o baños para purificar el aire de forma constante. También funciona como un limpiador casero para tratar superficies que presentan suciedad difícil.

Incluso se puede emplear como un exfoliante para las manos después de cocinar, lo que permite quitar rastros de la cebolla de la piel. Es una opción ideal para quienes buscan alternativas amigables con el medio ambiente y el bolsillo.