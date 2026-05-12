Wanda Nara reveló desde hace cuánto está separada de Martín Migueles

Tras los rumores que circulaban en los medios, Wanda Nara decidió aclarar su situación sentimental actual respecto a Martín Migueles. La noticia de la ruptura se conoció en un contexto delicado para el empresario, quien está siendo investigado por la Justicia. Yanina Latorre fue quien mantuvo el contacto directo con la mediática y compartió los pormenores de esa conversación privada.

La periodista relató que el acercamiento fue inesperado. Según sus palabras, "Wanda me empieza a escribir de la nada. Ella nunca inicia una conversación, salvo que necesite algo". En medio de un intercambio sobre proyectos laborales, la panelista decidió ir al grano y le consultó: "¿Vos me estás escribiendo a esta hora por Migueles?". Ante la duda, la respuesta inicial de la conductora fue "No, ¿por? ¿Qué pasó?", aunque poco después llamó por teléfono para confirmar la primicia.

En ese descargo, la empresaria aseguró que "Estoy separada hace un mes de él". Sobre las razones que la llevaron a tomar este camino, Wanda fue muy específica al señalar la convivencia entre su carrera y su vida privada. Según explicó, "El problema que, cuando yo decidí venir a hacer la película, a él le dio celos porque le terminé blanqueando todo lo que pasó con Bernasconi (su compañero de ficción). Entonces, quedamos en que si yo me iba afuera a trabajar, nos separábamos".

Esta situación se dio mientras ella se encontraba instalada en Uruguay para un rodaje. En aquel entonces, Migueles le enviaba obsequios y dedicatorias públicas, lo que generó dudas sobre si el distanciamiento era real o una estrategia. Majo Martino sumó información al respecto mencionando que desde la producción del film le habrían solicitado al hombre que no se presentara en el set para evitar distracciones en las escenas con Agustín Bernasconi.

Sin embargo, las dudas persisten en el entorno. Latorre cerró el tema con una opinión tajante sobre el presente habitacional de la expareja. La periodista afirmó que "Yo le creo la separación, pero él sigue en la casa de ella. Se hace la b... y no quiere quedar engrampada con todo eso".