Este martes sucedió un hecho que conmocionó a todos los habitantes de un complejo habitacional de inmediaciones del distrito de Trinidad, en Capital. Un hombre fue encontrado sin vida y la Policía de San Juan mantiene un estricto operativo en la zona para determinar las causas del deceso.

Según los primeros datos recabados por este medio, el hecho fue alertado alrededor de las 12 horas. El escenario del hallazgo es un complejo de departamentos ubicado sobre la Avenida Alem sur, en el tramo comprendido entre las calles Aguilar y Ángel Rodrigo.

Tras el aviso al sistema de emergencias, efectivos de la Comisaría jurisdiccional y personal de la División Criminalística arribaron al lugar para preservar la escena. Hasta el momento, el tránsito en ese sector de la avenida se ve afectado por la presencia de los móviles policiales.

Aunque todavía no ha trascendido la identidad del fallecido ni si el cuerpo presentaba signos de violencia, los investigadores no descartan ninguna hipótesis. Los vecinos de la zona se mostraron sorprendidos por el despliegue técnico de los peritos en el complejo de departamentos.

Se espera que en las próximas horas, tras el examen del médico legista y la posterior autopsia en la Morgue Judicial, se logre establecer fehacientemente si se trató de una muerte por causas naturales o si existen indicios de criminalidad.