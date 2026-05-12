La Argentina regresó al grupo de los diez países más complejos para hacer negocios a nivel global, según el informe Global Business Complexity Index (GBCI) elaborado por TMF Group. En la edición 2026, el país se ubicó en el puesto 9 entre 81 jurisdicciones analizadas, empeorando su posición respecto al año anterior, cuando había alcanzado el lugar 11, el mejor registro desde que se realiza el estudio.

El informe señala que el entorno local continúa marcado por cambios regulatorios frecuentes, alta presión impositiva y una pesada carga administrativa. Estas condiciones representan obstáculos estructurales tanto para empresas locales como para inversores internacionales, que enfrentan un escenario complejo y volátil para operar.

Según explicó Jorge Sodano, responsable regional de la firma, el año 2025 estuvo atravesado por alta inflación, incertidumbre política y medidas que, en muchos casos, fueron judicializadas. Sin embargo, destacó que tras las elecciones legislativas comenzó a percibirse una tendencia hacia una mayor estabilidad y una voluntad de simplificar regulaciones.

El reporte también reconoce señales positivas recientes, como iniciativas orientadas a mejorar el clima de negocios, entre ellas el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y reformas laborales. De sostenerse estas políticas junto con la desaceleración inflacionaria observada en 2024 y 2025, el país podría recuperar atractivo para la llegada de capitales extranjeros.

A nivel regional, el estudio ubica a América Latina como una de las zonas más complejas del mundo para hacer negocios: seis de los diez países con mayores dificultades pertenecen a la región, incluyendo a Argentina, México, Brasil, Colombia, Bolivia y Perú.

El índice analiza más de 290 indicadores vinculados a impuestos, contabilidad, regulación laboral y aspectos legales. En contraste, economías como Dinamarca, Hong Kong y Países Bajos aparecen entre las más simples para operar.

El CEO de TMF Group, Mark Weil, advirtió que el contexto global muestra una creciente fragmentación regulatoria, lo que incrementa la incertidumbre para las empresas. En ese escenario, los inversores priorizan países con reglas claras y previsibilidad.

Como respuesta a este contexto complejo, muchas compañías están ajustando sus estrategias: el informe señala que el 69% opta por subcontratar operaciones, el 59% reduce personal, el 55% cierra oficinas y el 51% congela contrataciones.

Así, pese a algunos indicios de mejora, la Argentina continúa enfrentando desafíos estructurales que condicionan su competitividad y su capacidad de atraer inversiones en el escenario internacional.