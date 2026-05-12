Este jueves 14 de mayo, desde las 8:30 horas, el Espacio Las Palmeras del Estadio Aldo Cantoni recibirá una nueva jornada deportiva inclusiva organizada por la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas. El evento, que depende de la Subsecretaría de Deporte Social, contará con la participación de alrededor de 400 niños y niñas de distintas instituciones locales.

La actividad contará con el acompañamiento de los programas “Deporte Adaptado”, “Formación Deportiva” e “Incluime”, en una propuesta que busca seguir fortaleciendo la inclusión, la participación y el acceso al deporte para todos los sanjuaninos.

Integración en todos los niveles

Del encuentro participarán instituciones educativas de gestión pública y privada de todos los niveles y modalidades. Además, se sumarán centros de salud, hospitales públicos y privados e instituciones deportivas, en una jornada pensada para compartir experiencias, promover valores y generar espacios de integración genuinos a través del deporte.

Un dato relevante para el sector educativo es que la actividad cuenta con Resolución y cambio de tarea, facilitando así la participación de los docentes y profesionales que acompañarán a los chicos durante toda la jornada en el Aldo Cantoni.

Último día de inscripciones

Desde la organización recordaron que las inscripciones para la Oferta Deportiva 2026 continúan abiertas, pero el plazo vence mañana miércoles 13 de mayo. Como incentivo extra, las primeras 15 instituciones que completen su inscripción recibirán kits deportivos para sus actividades.

¿Cómo inscribirse?

Las instituciones interesadas deberán seguir estos pasos:

Enviar la planilla de inscripción al correo: [email protected].

Para consultas y más información, comunicarse vía WhatsApp al número: 2645594420.