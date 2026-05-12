Nazarena y Barbie Vélez confesaron cómo llaman a sus partes íntimas

Nazarena Vélez y su hija Barbie compartieron un momento de mucha complicidad en su programa de streaming Storytime. Durante la charla en Bondi Live, donde también estuvieron Alejandra Maglietti y Gaby Fernández, trataron sin tabúes temas como la incontinencia urinaria y los cambios del cuerpo con el paso del tiempo.

Uno de los puntos más divertidos fue cuando Nazarena le consultó a su hija "¿Vos no le ponés nombre a tu vagina?". Sin dudarlo, la joven respondió que la llama "La casita". Por su parte, la madre confesó que elige apodos como "La mimosa, la cariñosa" mientras otras integrantes del equipo sugerían términos similares.

La conversación derivó en las marcas que deja la ropa deportiva ajustada al entrenar y lo que llaman el hachazo o pezuña de camello. Nazarena observó que "Hablando de gimnasio, hay chicas que se la clavan adelante también" en referencia al efecto visual de ciertas calzas. Maglietti admitió que antes no le prestaba atención a ese detalle pero "Después de Instagram me di cuenta que miran".

Ante la consulta de un usuario sobre si ese ajuste no resultaba molesto al preguntar "¿Cómo no les duele?", Nazarena concluyó con gracia que sucede "Porque la tenés adormecida, capaz. Hay un momento donde se te adormece, ya no la sentís y se te metió el hachazo".

Para cerrar el bloque de anécdotas, Nazarena recordó un accidente que sufrió el año pasado con un regalo de unos emprendedores. "Me había llegado ropa de unos emprendedores. Esto no es que me pasó hace mucho, fue el año pasado. Y entonces me llegó un pantaloncito que a mí me encantaba, pero me quedaba exigidito" relató sobre la prenda que eligió para ir al estilista.

"Estuve tres horas sentada en la peluquería mientras me hacían no sé qué, y cuando me paro, había un montón de gente haciendo un vivo" detalló la actriz. En ese instante escuchó "Naza, vení" y ella descubrió que "tenía todo el culo abierto" porque la tela no resistió. Mientras sus compañeros gritaban "No, no, no" entre risas, ella bromeó con su reacción final diciendo que "Se me había explotado el pantalón y tenía todo el culo abierto. Sí, una cosa... En ese momento digo: 'Me hago la desmayada'".