Las mujeres marcharon en el día de su lucha y su mayor reclamo fue contra la Justicia

La segunda marcha por el Día Internacional de la Mujer tuvo lugar en Las Heras y Avenida Libertador, frente a la Legislatura Provincial. Esta vez la posta la tomaría el colectivo Ni Una Menos. Cientos de sanjuaninas acompañados de sus amigos e hijos marcharon por las calles de San Juan e hicieron intervenciones frente a Cavig y Tribunales con un solo pedido: que la Justicia no sea cómplice de los femicidios y violaciones.

La primera marcha fue en la misma zona de Capital. Los movimientos Libres del Sur y Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa) lideraron la movilización en donde recordaron a las víctimas de femicidio y pidieron una ley que declare la Emergencia Nacional por la Violencia de Género.

A las 17 del mismo día, otros grupos de mujeres confluyeron en inmediaciones del Parque de Mayo. Una facción, perteneciente al Polo Obrero, caminó por Avenida La Rioja y Libertador hasta llegar a las Heras. Pasada esa hora, la muchedumbre empezaba a acrecentarse, los carteles comenzaron a ser más y el ruido era más.

El sol era imponente, pero pasadas las 18 las nubes ganaron espacio y la luz se apaciguó. Las mujeres se levantaron y empezaron a marchar detrás del cartel: “El 8M paramos” de Ni Una Menos San Juan. La marea de personas y carteles, donde el color verde y violenta predominaban, se movía hacía el este hasta Avenida Alem. “Viva nos quiero, viva sin miedo”, se escuchaba en una canción que pusieron en altoparlante.

Entre los carteles existieron mensajes tales como “La Policía no me cuida, me cuidan mis amigas”; “Yo no me muero, a mí me matan” y “Somos el grito de las que no tienen voz”. Estos se mezclaban entre los cánticos contra la sociedad, la Policía y la Justicia que no hacen nada para combatir la violencia machista.

Había mujeres de todas las edades y estamentos, algunas iban acompañadas de sus hijos. Algunos pequeños estaban vestidos para la ocasión, pero otros tenían la vestimenta del colegio porque recién habían salido de clases.

Las intervenciones más importantes de la marcha fueron en Cavig y Tribunales. Frente a estos edificios y mediante megáfono las mujeres nombraron todas las situaciones en las que no se sintieron escuchadas por los establecimientos de la Justicia. Luego pintaron la calle y pegaron fotos.

Hubo momentos de tensión en la movilización, pero no pasaron a mayores. El primero ocurrió cuando un grupo del Polo Obrero quiso entrar a la Cámara de Diputados de San Juan. El referente dijo a la Policía que quería hablar con el vicegobernador o algún diputado, pero el jefe de operativo le explicó que no estaban presentes en el edificio. El segundo se dio cuando algunas manifestantes lanzaron bolas de pintura roja al edificio de Cavig y la Catedral. Después de esto, hubo un altercado entre las mujeres policías y algunas feministas, pero sin heridos.

La marcha de Ni Una Menos finalizó en la Plaza Aberastain. En la Plaza 25 de Mayo se convocaron otros grupos por el 8M. Estaban la Corriente Clasista Combativa, Barrios de Pie, Adicus, el Partido de Izquierda, entre otros. Los presentes escucharon los discursos de los referentes, que se enmarcaron en el pedido de más derechos para las mujeres, como por ejemplo la remuneración del trabajo doméstico.

