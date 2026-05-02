Diego Peretti contó cómo está de salud tras ser operado de urgencia

Diego Peretti sorprendió a todos al revelar que pasó por el quirófano para una intervención cardíaca. El actor explicó que no fue algo de urgencia, sino que surgió durante un chequeo preventivo. Según sus propias palabras, "Fui a hacerme un examen de rutina, me detectaron una obstrucción en una de las arterias del corazón y me pusieron un stent".

La cirugía fue rápida y no presentó complicaciones para el artista, quien detalló la brevedad del proceso al decir que "Era ambulatorio, fueron dos horas, a las dos o tres horas ya salí del sanatorio". Tras el susto inicial que generó la noticia en el mundo del espectáculo, el protagonista buscó calmar a su público. "Ya estoy bien, gracias a Dios, reinicio el teatro la semana que viene", aseguró sobre su inminente regreso a las tablas del Paseo La Plaza con la obra El jefe del jefe.

Esta comedia, que estrenó el pasado 17 de abril junto a Federico D'Elía, narra las peripecias de Gabriel, el dueño de una empresa en venta. El conflicto surge porque el personaje inventó a un presidente ficticio para evitar decisiones impopulares, lo que lo obliga a contratar a Cristian, un actor desocupado, para que finja ser el jefe ante compradores extranjeros.

Peretti se mostró agradecido por el cariño recibido mientras descansa antes de retomar sus funciones. "Gracias por la preocupación", concluyó el actor al explicar por qué se mantuvo alejado de los mensajes por unas horas mientras se enfocaba en su recuperación favorable.