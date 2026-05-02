El cambio físico de Higuaín por el que lo confundieron con un vagabundo

Gonzalo Higuaín siempre fue una figura que marcó una era en el fútbol mundial desde sus inicios en River Plate y su posterior paso por gigantes como el Real Madrid donde anotó 107 goles. Tras su retiro oficial en el año 2022 mientras vestía la camiseta del Inter de Miami el ex goleador optó por un perfil mucho más reservado y alejado de las cámaras constantes de la prensa deportiva. Sin embargo su presencia no pasa desapercibida y recientemente una imagen suya junto a un seguidor en una tienda de deportes de Miami se volvió viral en las plataformas digitales despertando todo tipo de comentarios entre los usuarios.

A sus treinta y ocho años el ex atacante que también brilló en Nápoles y Juventus se muestra con una fisonomía diferente mientras se desempeña como entrenador de desarrollo de jugadores en el equipo de David Beckham.

En las redes sociales los fanáticos no tardaron en reaccionar ante su nueva apariencia con mensajes de apoyo como el de un usuario que expresó "Que viva su vida como quiera, sólo desearle que esté bien". Otros seguidores prefirieron el humor o la nostalgia con frases como "Lo cambio por Mbappé" mientras que algunos destacaron la ventaja de su nuevo look señalando que "asi es mas dificil reconocerlo, vivirá más tranquilo seguro".

Higuaín acumuló más de trescientos goles en 17 años de trayectoria en la élite pasando también por el Milán y el Chelsea club con el que se coronó en la Europa League hace seis años.

Además de sus 75 partidos con la camiseta de Argentina el Pipa sigue vinculado al deporte ya que compite de forma habitual en pádel disciplina en la que incluso ganó un torneo en dos mil veinticuatro junto al venezolano Tarek Deham.