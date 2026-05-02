Yo Cocino > Recetas
El budín casero de Zaira Nara para una tarde perfecta de mates
POR REDACCIÓN
En las tardes argentinas el budín casero se presenta como una de esas opciones que reconfortan el alma y siempre vienen bien. Esta propuesta se inspira en el estilo de Zaira Nara para lograr un resultado húmedo que es ideal para compartir. Según quienes comparten esta receta se trata de "un clásico que nunca falla" y tiene como principal ventaja que "no necesitás experiencia en la cocina" para que el resultado sea exitoso.
Para comenzar con este paso a paso necesitamos reunir tres huevos y una taza de azúcar que debemos batir en un recipiente hasta que se integren bien. Luego incorporamos media taza de aceite junto a una taza de leche y un toque de esencia de vainilla para aromatizar. Es fundamental mezclar estos ingredientes líquidos hasta alcanzar una preparación que se vea homogénea y lisa.
Posteriormente sumamos las dos tazas de harina leudante de forma gradual mezclando con suavidad. Si queremos darle un perfil más cítrico podemos agregar opcionalmente ralladura de limón o naranja. Finalmente volcamos todo en un molde enmantecado y lo llevamos a un horno medio durante unos cuarenta minutos o hasta notar que está dorado. Es "una receta fácil que siempre queda bien" pero requiere paciencia para dejarlo enfriar antes de desmoldar y servir.