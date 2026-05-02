Hospitalizaron a dos personas tras el choque de una moto contra un auto

La tranquilidad de la noche de Caucete se vio interrumpida de forma abrupta en la intersección de Paula Albarracín de Sarmiento y Juan José Bustos, el estruendo de un choque movilizó de inmediato a los vecinos de la zona. Según trascendió sobre la mecánica del hecho, en este siniestro participó una motocicleta de alta cilindrada que colisionó violentamente contra la parte trasera de un automóvil.

Quienes presenciaron la escena relataron que un Ford Focus circulaba en dirección sur-norte cuando recibió el golpe del otro vehículo. Los testigos detallaron que se trataba de una moto que sería de una marca importada y tendría 300 cc y se desplazaba de este a oeste. La situación se volvió especialmente crítica cuando el equipo de GNC del Ford Focus comenzó a perder gas, lo que generó un peligro adicional y motivó la intervención urgente de los Bomberos Voluntarios para asegurar el perímetro.

Mientras los bomberos trabajaban en la fuga, el personal de salud desplegó dos ambulancias para asistir a los heridos. Como consecuencia del choque, un hombre y una mujer sufrieron heridas de consideración y debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Rawson.

Al buscar los motivos del incidente, los presentes comentaron que el rodado menor circulaba a alta velocidad. Por esta razón, los vecinos creen que esto pudo hacer que el conductor perdiera el control del vehículo. En el lugar, la Policía de San Juan dispuso un operativo de corte de tránsito para facilitar las tareas de peritaje y el trabajo de las unidades de emergencia.