Dos autos chocaron en Pocito y dejaron pérdidas materiales

El cierre del Día del Trabajador se vio sacudido por un fuerte siniestro vial en el departamento de Pocito. Dos vehículos, un automóvil y una camioneta, protagonizaron una violenta colisión en el cruce de calle Vidart y calle 7. El impacto fue tan intenso que los destrozos en ambas unidades quedaron a la vista de todos los que circulaban por esa transitada zona sanjuanina.

Según relataron personas que se encontraban en el lugar, el clima se volvió tenso tras el choque. La preocupación creció entre los testigos debido al comportamiento que mostró uno de los conductores involucrados en el episodio. Ante la situación, una ambulancia se hizo presente rápidamente para brindar asistencia médica a los ocupantes de los rodados.

Por el momento, la mecánica del accidente es un misterio y las autoridades policiales mantienen la investigación en curso para determinar las responsabilidades. Aunque el daño material es evidente, todavía se aguarda un parte oficial que detalle el estado de salud de los protagonistas, ya que no trascendió información sobre las posibles lesiones sufridas.