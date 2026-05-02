La premonición de Osvaldo Laport que le cambió la vida para siempre

Osvaldo Laport visitó el programa Otro Día Perdido para repasar su extensa trayectoria y sorprendió a todos con un relato místico. Mientras conversaba con Mario Pergolini apareció una imagen de mil novecientos noventa y cuatro donde el actor interpretaba a Catriel en la novela Más allá del horizonte.

En aquella ficción el protagonista representaba a un niño raptado por un malón lo que motivó un comentario distendido del conductor. Pergolini elogió la vestimenta de la época con humor al decir "Qué buen taparrabo que tenías ahí" entre risas.

Ante la sorpresa de los presentes el artista reveló un detalle desconocido al asegurar "Ese taparrabo lo hice yo". Lo que parecía una simple curiosidad sobre sus habilidades manuales se transformó en una anécdota asombrosa sobre su juventud.

Laport explicó que suele tener impulsos creativos y comentó "Me suceden esas cosas. Soy carpintero, hago muchas cosas con las manos. Un día empecé a hacer un taparrabo y Viviana me preguntó qué estaba haciendo. Le dije eso, y cuando me preguntó para qué le respondí que no tenía idea".

Pergolini no podía creer que el objeto hubiera sido creado mucho antes de conseguir el papel y preguntó "¿En serio? ¿Pero previo a esto?". La confirmación del actor dejó un clima de incredulidad en el estudio mientras Radagast sumaba humor a la situación.

El comediante ironizó sobre el mensaje místico que habría recibido el invitado al decir "Te bajó esa data de la nada: tengo que hacerme un taparrabo porque me va a servir para algo". A pesar de las bromas los conductores señalaron lo inusual de la situación porque "Pero uno se hace un pantalón en toda caso, no un taparrabo. Es raro". El propio Laport admitió lo extraño de su premonición al concluir que "Sí, es rarísimo" entre risas.