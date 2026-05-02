Murió Alex Zanardi, expiloto de F1 y cuatro veces campeón paralímpico

El deporte mundial se viste de luto para despedir a una de sus figuras más inspiradoras. A los 59 años falleció Alex Zanardi el expiloto de Fórmula 1 que logró transformar el dolor en una bandera de resiliencia. El italiano que supo brillar en las pistas más exigentes y en los Juegos Paralímpicos dejó de existir luego de una vida dedicada a desafiar los límites de lo imposible.

Desde sus inicios en Bolonia el destino pareció ponerle pruebas difíciles. A pesar de que sus padres no querían que corriera por haber perdido a su hermana en un accidente vial Alex siguió su pasión hasta llegar a equipos como Jordan Minardi Lotus y Williams.

Sin embargo el momento que cambió todo ocurrió en septiembre de dos mil uno en el circuito alemán de Lausitzring. Aquel impacto brutal que partió su auto a 320 kilómetros por hora terminó con la amputación de sus dos piernas por encima de la rodilla. Sobre ese instante límite el piloto recordó tiempo después que "Mi corazón se detuvo siete veces, un sacerdote me dio la extrema unción" al describir lo que él mismo consideró un milagro.

Lejos de rendirse su regreso fue una muestra de coraje puro. Volvió al circuito de su accidente en 2003 para completar las vueltas pendientes y luego se volcó al ciclismo adaptado. Su cosecha fue asombrosa con cuatro medallas de oro en Londres 2012 y Río 2016.

El mundo lo apodó el Ave Fénix del deporte por su capacidad de reinventarse tras cada caída. Lamentablemente en dos mil veinte un nuevo siniestro durante una carrera benéfica le provocó un traumatismo craneal severo que lo mantuvo con salud reservada hasta este triste desenlace. Su esposa Daniela acompañó cada paso de una recuperación silenciosa que hoy llega a su fin dejando una huella imborrable de dignidad y determinación.