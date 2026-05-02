Luego de meses de polémica por su reconversión productiva, reducción de personal e importaciones desde China, la empresa Lumilagro anunció este viernes un plan de expansión que incluye la contratación de 60 nuevos empleados y la apertura de 15 locales en distintos puntos del país.

La histórica fabricante de termos quedó en el centro del debate económico durante el último año tras modificar parte de su esquema operativo para adaptarse a la competencia de productos importados. En ese contexto, el Gobierno nacional tomó el caso como ejemplo de adaptación empresaria frente a la apertura comercial.

El anuncio fue realizado por la propia compañía a través de un comunicado difundido este 1 de mayo, Día del Trabajador. Según informaron, las nuevas incorporaciones estarán destinadas a las áreas de atención al cliente, logística y operación comercial. “Gracias al récord de ventas que tuvimos en los últimos meses a partir del nuevo Termo Pampa, hoy anunciamos el plan de contratación de 60 nuevos empleados”, expresó la firma.

Además, la empresa confirmó que abrirá nuevos locales en ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Salta antes de fin de año. Incluso ya comenzaron a difundirse búsquedas laborales para cubrir puestos en futuras sucursales.

El director ejecutivo de Lumilagro, Martín Nadler, sostuvo que el nuevo modelo comercial permitió mejorar la competitividad de la compañía. “Con el nuevo modelo tenemos un mejor termo, a mejor precio, que generó un récord de ventas y eso nos permitió generar más trabajo”, afirmó.

Durante los últimos meses, tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, mencionaron públicamente a Lumilagro como un caso exitoso dentro del nuevo escenario económico impulsado por el Gobierno.

Caputo utilizó el ejemplo de la empresa durante una exposición en el Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), donde comparó su estrategia con otras compañías afectadas por la apertura de importaciones.

Por su parte, Milei aseguró que “los que no se adaptan, quiebran” y destacó que Lumilagro “dio la pelea y le está yendo bárbaro”.

La compañía explicó que esta etapa forma parte de un plan de expansión más amplio, enfocado en sumar productos, aumentar la presencia comercial en todo el país y fortalecer las exportaciones.