La noche del viernes 1 de mayo en San Juan se encendió para festejar el Día del Trabajador. La tradición de celebrar el esfuerzo diario se trasladó de las oficinas y talleres a las mesas de los bares.

La noche del trabajador tuvo encuentros y brindis. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

DIARIO HUARPE realizó un recorrido por los principales focos gastronómicos de la avenida Libertador, tanto en el tramo de Capital como en Rivadavia, donde se pudo observar un clima de festejo vibrante. Grupos de compañeros de trabajo, amigos de toda la vida y familias aprovecharon el feriado para levantar las copas.

La celebración tuvo como eje los tragos compartidos. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

Si bien la noche del viernes es convocante, vale destacar que muchos sanjuaninos no quisieron esperar y comenzaron las celebraciones desde la vigilia del jueves. La oferta fue variada: desde las clásicas cervecerías artesanales hasta restaurantes de cocina de autor.

Sanjuaninas aprovecharon el feriado para celebrarlo a un restaurante. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

A pesar de que para algunos la noche recién comienza, el balance es claro: el Día del Trabajador en San Juan no es solo un descanso en el calendario, sino también una oportunidad renovada para el encuentro y el brindis por el empleo y los buenos momentos compartidos. Dos sanjuaninos comparten un momento de festejo. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

Los trabajadores que estuvieron detrás de cada brindis

Empleados del restaurante La Vitta, situado en Rivadavia. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

Trabajadores de Leinster Bar Irlandés ubicado en Rivadavia. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

Los cuidacoches también trabajaron durante los festejos por el Día del Trabajador. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

Repartidores y trabajadores de delivery continuaron con su jornada laboral. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)