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Festejos por el Día del Trabajador: así se vivió la noche en San Juan
POR REDACCIÓN
La noche del viernes 1 de mayo en San Juan se encendió para festejar el Día del Trabajador. La tradición de celebrar el esfuerzo diario se trasladó de las oficinas y talleres a las mesas de los bares.
DIARIO HUARPE realizó un recorrido por los principales focos gastronómicos de la avenida Libertador, tanto en el tramo de Capital como en Rivadavia, donde se pudo observar un clima de festejo vibrante. Grupos de compañeros de trabajo, amigos de toda la vida y familias aprovecharon el feriado para levantar las copas.
Si bien la noche del viernes es convocante, vale destacar que muchos sanjuaninos no quisieron esperar y comenzaron las celebraciones desde la vigilia del jueves. La oferta fue variada: desde las clásicas cervecerías artesanales hasta restaurantes de cocina de autor.
A pesar de que para algunos la noche recién comienza, el balance es claro: el Día del Trabajador en San Juan no es solo un descanso en el calendario, sino también una oportunidad renovada para el encuentro y el brindis por el empleo y los buenos momentos compartidos.