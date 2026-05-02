Con el avance de la investigación por el siniestro vial ocurrido en Caucete, se conocieron nuevos datos sobre el hecho que terminó con la vida de un motociclista este viernes 1 de mayo al mediodía.

El conductor del Ford Fiesta, Jorge Alberto Castro (67), fue sometido al test de alcoholemia, el cual dio resultado negativo. Además, se le realizó el dosaje de sangre correspondiente como parte de las pericias ordenadas por la Justicia.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:45 en Ruta 270, entre Ruta 20 y Avenida de los Ríos. Según el informe oficial, el automóvil conducido por Castro intentó girar hacia el este para ingresar a una calle proyectada, momento en el que impactó con una motocicleta que circulaba en sentido contrario.

La víctima fue identificada como Adolfo Nicolás Ávila, de 65 años, quien conducía un ciclomotor Apia 100 cc. A raíz del fuerte impacto, el motociclista fue despedido del rodado y falleció en el lugar.

En paralelo a la investigación, se conoció un dato que profundiza el dolor del caso: Ávila se dirigía a la casa de su hijo para compartir el almuerzo por el Día del Trabajador.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para establecer la mecánica del choque. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia.

La causa está a cargo del fiscal Sebastián Gómez, con intervención del ayudante fiscal Adrián Elizondo Sierra. El conductor del automóvil permanece detenido en la Comisaría 37ª mientras continúa la investigación.