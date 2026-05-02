Los sanjuaninos tendrán un sábado con condiciones climáticas estables y agradables. Según el Servicio Meteorológico, el 2 de mayo comenzará con una madrugada fría, con una mínima cercana a los 8°C y vientos moderados del sector sur.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá algo nublado, pero hacia la tarde el tiempo mejorará y la temperatura alcanzará los 20°C, generando un ambiente templado y apto para actividades al aire libre.

(Fuente: Servicio Meteorológico Nacional)

El viento rotará del sur al noreste y luego al sudoeste, en baja intensidad, lo que permitirá una jornada sin inestabilidad y con buenas condiciones generales.

Hacia la noche, el cielo quedará parcialmente despejado y la temperatura descenderá a los 15°C, manteniendo el patrón típico del otoño sanjuanino.

Para el domingo se espera un leve ascenso de la temperatura máxima, que llegará a los 23°C, con condiciones similares de estabilidad y sin probabilidad de precipitaciones en toda la provincia.