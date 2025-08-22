El Día del Niño en la escuela 20 de Junio, en Sarmiento, se vivió con emoción y alegría gracias a la iniciativa de la empresa Dismar. La jornada reunió a los alumnos, sus profesores y educadores en un festejo lleno de sorpresas, actividades y regalos, pensado especialmente para los niños de la comunidad.

Los pequeños que enfrentan carencias económicas pudieron disfrutar de un día lleno de felicidad y contención. Durante el evento, compartieron con sus compañeros, participaron en distintos juegos y actividades recreativas, recibieron regalos y disfrutaron de una merienda.

Los pequeños jugaron a diferentes juegos.

El evento fue organizado y coordinado por María Belén Venditti, gerente de marketing de Dismar, y contó con los aportes económicos de José Alberto Cassab y sus hermanos, quienes hicieron posible que la celebración fuera memorable.

Los chicos disfrutaron de un show de burbujología.

Profesores y educadores de la escuela acompañaron a los niños durante toda la jornada, compartiendo momentos divertidos con cada alumno y reforzando la importancia de la educación y la contención emocional.

Dismar es una empresa que vende artículos para el hogar, muebles y computación en San Juan.

El festejo del Día del Niño organizado por Dismar se convirtió en un ejemplo de responsabilidad social empresarial y compromiso comunitario. Estas actividades resaltan la importancia de brindar a los más pequeños espacios de alegría, cuidado y acompañamiento.

Los alumnos pudieron ir disfrazados de sus personajes preferidos.