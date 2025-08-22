Publicidad
Dismar realizó un gran festejo del Día del Niño en escuela 20 de Junio en Sarmiento

La empresa Dismar organizó un emotivo festejo del Día del Niño para los alumnos de la escuela 20 de Junio en Sarmiento, con actividades, regalos y momentos de alegría para los pequeños de la comunidad.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Los niños disfrutaron de una jornada llena de juegos y risas.

El Día del Niño en la escuela 20 de Junio, en Sarmiento, se vivió con emoción y alegría gracias a la iniciativa de la empresa Dismar. La jornada reunió a los alumnos, sus profesores y educadores en un festejo lleno de sorpresas, actividades y regalos, pensado especialmente para los niños de la comunidad.

Los pequeños que enfrentan carencias económicas pudieron disfrutar de un día lleno de felicidad y contención. Durante el evento, compartieron con sus compañeros, participaron en distintos juegos y actividades recreativas, recibieron regalos y disfrutaron de una merienda.

Los pequeños jugaron a diferentes juegos.

El evento fue organizado y coordinado por María Belén Venditti, gerente de marketing de Dismar, y contó con los aportes económicos de José Alberto Cassab y sus hermanos, quienes hicieron posible que la celebración fuera memorable.

Los chicos disfrutaron de un show de burbujología.

Profesores y educadores de la escuela acompañaron a los niños durante toda la jornada, compartiendo momentos divertidos con cada alumno y reforzando la importancia de la educación y la contención emocional.

Dismar es una empresa que vende artículos para el hogar, muebles y computación en San Juan.

El festejo del Día del Niño organizado por Dismar se convirtió en un ejemplo de responsabilidad social empresarial y compromiso comunitario. Estas actividades resaltan la importancia de brindar a los más pequeños espacios de alegría, cuidado y acompañamiento.

Los alumnos pudieron ir disfrazados de sus personajes preferidos.

