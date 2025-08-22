Departamentales > Sonrisas y juegos
Dismar realizó un gran festejo del Día del Niño en escuela 20 de Junio en Sarmiento
POR REDACCIÓN
El Día del Niño en la escuela 20 de Junio, en Sarmiento, se vivió con emoción y alegría gracias a la iniciativa de la empresa Dismar. La jornada reunió a los alumnos, sus profesores y educadores en un festejo lleno de sorpresas, actividades y regalos, pensado especialmente para los niños de la comunidad.
Los pequeños que enfrentan carencias económicas pudieron disfrutar de un día lleno de felicidad y contención. Durante el evento, compartieron con sus compañeros, participaron en distintos juegos y actividades recreativas, recibieron regalos y disfrutaron de una merienda.
El evento fue organizado y coordinado por María Belén Venditti, gerente de marketing de Dismar, y contó con los aportes económicos de José Alberto Cassab y sus hermanos, quienes hicieron posible que la celebración fuera memorable.
Profesores y educadores de la escuela acompañaron a los niños durante toda la jornada, compartiendo momentos divertidos con cada alumno y reforzando la importancia de la educación y la contención emocional.
El festejo del Día del Niño organizado por Dismar se convirtió en un ejemplo de responsabilidad social empresarial y compromiso comunitario. Estas actividades resaltan la importancia de brindar a los más pequeños espacios de alegría, cuidado y acompañamiento.