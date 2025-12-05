El Senado debatirá la reforma laboral y Ley de Glaciares

Las especulaciones quedaron atrás. El presidente Javier Milei firmó el decreto que pone en marcha el período de sesiones extraordinarias y fija el inicio formal de una discusión legislativa cargada de tensión política. Entre el 10 y el 30 de diciembre, el Congreso deberá abocarse a un temario amplio que incluye proyectos clave para la hoja de ruta del Gobierno: la reforma laboral, la modificación de la Ley de Glaciares, el Presupuesto 2026 y una batería de reformas tributarias y penales.

La confirmación llegó en la tarde de este viernes a través del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien adelantó que el presidente ya tenía lista la firma del decreto y que el documento se publicará en el Boletín Oficial el próximo martes 9. Con esta convocatoria, La Libertad Avanza busca acelerar tiempos y evitar que el tratamiento de los proyectos quede para el comienzo del año legislativo, donde el clima político suele ser aún más complejo.

En este paquete de iniciativas figura una de las apuestas más sensibles del oficialismo: la reforma laboral (rebautizada como Ley de Modernización Laboral), que apunta a modificar aspectos centrales del régimen de indemnizaciones, licencias y modalidades de contratación. Se trata de un proyecto resistido por sindicatos y bloques opositores, lo que anticipa un debate intenso en las comisiones del Senado, donde comenzará su tratamiento.

Junto a este expediente llegará la norma aclaratoria para la Ley de Glaciares, impulsada por el Ejecutivo bajo el argumento de “aclarar” competencias y criterios de aplicación. Aunque desde el Gobierno aseguran que no se tocará la protección ambiental, sectores ecologistas y parte de la oposición advierten que los cambios podrían habilitar proyectos extractivos en zonas hoy restringidas. Este será uno de los debates más observados dentro de la convocatoria.

El temario también incluye el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal, la reforma tributaria y modificaciones al Código Penal. Todas estas iniciativas forman parte del paquete discutido en el Consejo de Mayo, el órgano multisectorial que la Casa Rosada creó para sumar legitimidad a los cambios estructurales propuestos. Según adelantó Adorni, el organismo realizará el mismo 9 de diciembre una conferencia en Casa Rosada para presentar formalmente los proyectos que el Gobierno considera como textos definitivos, aunque hasta ese momento insisten en que ningún borrador es “oficial”.

Con la publicación del decreto y el inicio del cronograma, el Senado será el escenario donde se desarrollarán los primeros cruces. La reforma laboral y la Ley de Glaciares aparecen como los temas de mayor sensibilidad política, pero no serán los únicos que prometen un diciembre agitado en el Congreso. El Gobierno, que busca dar señales de avance y orden legislativo, apuesta a que estas extraordinarias sean el primer paso para consolidar su agenda en un Parlamento donde aún necesita construir mayorías.